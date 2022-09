Quiévrain : Le prétendu marchand de vins arnaquait les personnes âgées

La police des Hauts-Pays a interpellé cette semaine un pseudo commerçant en vins pour vente abusive et illégale de vins et champagnes à domicile.

Quand il s’agit de faits répréhensibles, la zone de police des Hauts Pays n’est pas disposée à mettre de l’eau dans son vin, comme le prouve cet énième dossier rondement mené, aboutissant à une interpellation.

Les faits initiaux se déroulent il y a environ deux mois, lorsqu’un individu français d'une vingtaine d'années se fait passer pour "un commerçant en vins et champagnes. Le gredin, fort peu scrupuleux avait vendu à une personne âgée de Quiévrain, 10 bouteilles de vin pour la somme de quelque 2.000 euros. Le beau-fils de la victime avait alors porté plainte auprès de la police.

Mais l’arnaqueur, assoiffé par le gain, a remis le couvert ce vendredi 16 septembre, offrant ainsi une occasion inouïe aux policiers de lui mettre la main au collet. Ne se doutant de rien, le prétendu négociant a alors repris contact par téléphone avec la malheureuse victime, l'informant qu'il comptait repasser chez elle pour lui vendre de nouvelles bouteilles.

La victime a alors contacté la police qui s'est immédiatement rendue sur les lieux et a pu interpeller l'arnaqueur. "Celui-ci était en possession de nombreuses caisses de vins et champagnes, ainsi que d'un terminal de paiement", confie la zone de police des Hauts Pays. "L'individu a été privé de liberté, entendu et remis entre les mains de la justice. Son véhicule et les caisses ont été saisies."

Toute personne ayant été victime de faits similaires est priée de prendre contact avec le Service Enquêtes et Recherches de la police des Hauts-Pays (065/75 15 00).