Blaregnies: destiné à sensibiliser les automobilistes, le portrait de Lanna dérange visiblement

Qui en veut à Lanna ? La question mérite d’être posée et du côté des autorités communales de Quévy, on espère pouvoir apporter une réponse. Installé depuis quelques mois seulement aux abords de l’école de Blaregnies, le portrait d’une élève s’apprêtant à traverser la chaussée sur le passage clouté s’est retrouvé au sol à déjà trois reprises. Il ne s’agit vraisemblablement pas des conséquences d’un accident de la circulation, celui-ci n'étant pas endommagé, mais bien d’un déplacement volontaire.

"Le portrait a été installé en avril dernier et la première fois qu'il a été enlevé, il a dû être totalement refait. Il est donc resté un mois au dépôt", précise Alexis Jaupart (PS), échevin de l'enseignement. "Sa présence est donc très récente… mais il a déjà été déplacé à trois reprises. Il dérange visiblement mais nous ne savons pas qui, ni pourquoi. Ce qui rend les choses assez compliquées pour nous."

©D.R.





En effet, son installation à Blaregnies doit normalement servir de test. "Nous espérons pouvoir étendre le projet à l'ensemble de nos implantations communales. Nous ne sommes pas fermés à la discussion. Si l'affiche de Lanna dérange pour différentes raisons, nous souhaiterions en être informés et comprendre le pourquoi. Ce n'est pas en la déplaçant simplement que l'on peut avoir ce genre d'informations."

Le collège communal réfléchit donc à la meilleure façon de procéder. "Nous allons peut-être aménager davantage le passage piéton afin de le rendre plus visible, peut-être avec un éclairage supplémentaire, des panneaux ou encore des plots sous forme de crayons. Nous aurions pu opter pour les traditionnelles figurines d'Arthur et Zoé mais c'était une façon pour nous de nous différencier via une action originale."

Lanna est une élève qui avait remporté un concours organisé l'an dernier au sein de son établissement scolaire. "C'était vraiment une initiative sympathique. Nous ne mettons pas notre projet aux oubliettes mais on souhaite avancer pas à pas." Reste donc à espérer que la personne visiblement dérangée par la présence du panneau de sensibilisation finisse par se manifester afin qu'un terrain d'entente puisse être trouvé.