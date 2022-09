Des défibrillateurs portables dans les écoles communales de Dour

On ne badine pas avec la sécurité. La commune de Dour entend de ce fait équiper ses écoles communales de défibrillateurs portables. Le collège communal vient de lancer une procédure de marché public pour acquérir des appareils externes, automatiques et portables. Les écoles et le complexe administratif en seront équipés dans les prochaines semaines. Les clubs sportifs qui utilisent les infrastructures scolaires communales y auront aussi naturellement accès.

« Plusieurs de nos bâtiments communaux sont déjà équipés mais ils ne le sont pas tous, et les appareils ne sont pas toujours portables », précise Vincent Loiseau, échevin de l'enseignement. "Il était donc nécessaire de compléter l'offre, et d'en profiter pour disposer d'appareils portables, qui pourront notamment être emportés lors d'événements sportifs."Au total, sept appareils seront acquis pour un montant de quelque 9000 euros.

Les écoles qui ne disposent d'aucun DEA seront évidemment équipées en priorité. "Les appareils d'aujourd'hui ne permettent pas vraiment de faire d'erreur en cas d'utilisation. Mais cette acquisition sera malgré tout complétée de formations. Certains de nos enseignants, notamment en éducation physique, ont été formés il y a déjà quelques années mais il ne faut pas négliger l'aspect émotionnel que l'utilisation d'un DEA pourrait avoir. Le volet formation nous parait de ce fait indispensable."

Malgré le montant investi dans l’acquisition de ces défibrillateurs, l’ensemble des élus formule un seul et même vœu : ne jamais avoir à les utiliser.