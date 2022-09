Dour: un parcours de l'horreur organisé pour Halloween

Âmes sensibles s’abstenir ! Le 31 octobre prochain, le site de la machine à Feu, à Dour, deviendra le théâtre de tous les cauchemars. La huitième édition des Terreurs du Ravel y sera en effet organisée par l’asbl Les Nouveaux Francs Gaulois. Au fil des éditions, l’événement est devenu le rendez-vous incontournable des amateurs de sensations. L’an dernier, ils étaient près de 3000 à venir frissonner d’angoisse !

"La première année, nous avions rassemblé quelque 500 personnes à deux pas du centre sportif. La météo était horrible, nous étions trempés et transis de froid !", se souvient Marcel De Raijmaeker, président de l'asbl. "L'année suivante, nous avons occupé le ravel et une partie de Dour Sport. De fil en aiguille, l'événement a grandi et nous avons accueilli toujours plus de monde." N'est cependant pas prêt à vivre pareille expérience qui veut…

Près de 150 figurants seront chargés de donner des sueurs froides aux participants. "On met vraiment le paquet sur les décors, un peu à l'instar de ce que Walibi peut proposer. Il ne s'agit pas juste de mettre quelques personnes déguisées derrière un arbre. On crée une ambiance vraiment angoissante tout au long du parcours, long de six kilomètres." L'an dernier, un cimetière et une morgue avait par exemple été reconstitués.

"Une société de pompes funèbre fait partie de nos sponsors. Nous avons pu compter sur son expérience pour coller au plus près de la réalité. On réitère l'expérience cette année car ça avait connu un véritable succès", annonce encore le président. Des techniciens sons et lumières sont également chargés de maintenir une atmosphère macabre. "Certains de nos figurants sont des comédiens professionnels. On met vraiment nos tripes dans cet événement."

Sans mauvais jeux de mots, évidemment. "L'an dernier, certains participants ont préféré faire demi-tour. Il y a deux ans, une personne a fait un malaise tellement elle avait eu peur. On réserve donc l'entrée aux personnes de plus de 12 ans."On notera que cette année, l'événement sera organisé en hommage à Thierry Lavennes, bien connu dans le monde de la radio et de l'improvisation et décédé soudainement fin juin.

Les préventes, au prix de cinq euros, seront disponibles à partir du 14 octobre prochain au Belvédère de Dour, entre 11 heures et 22 heures. Le jour J, les départs seront organisés en groupes, toutes les trois minutes.