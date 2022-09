Frameries: un an de chantier à la rue Defuisseaux

C’est un chantier colossal mais bien nécessaire qui débute ce lundi à la rue Alfred Defuisseaux, à Frameries. Les riverains devront s’armer de patience, tout comme les automobilistes, puisque la circulation sera particulièrement compliquée ces prochains mois et que les nuisances seront multiples.

"Ce sont d'importants travaux, on parle d'un budget de près de deux millions d'euros, subsidiés par la Région wallonne dans le cadre du Plan d'Investissement Communal (PIC)", précise Arnaud Malou (PS), échevin en charge des travaux. "Le chantier s'étalera sur une année et sera scindée en plusieurs phases. Il débute dans le bas de la rue, avec l'espoir de pouvoir libérer le carrefour aussi rapidement que possible pour faciliter la circulation."

L'égouttage, les filets d'eau, les trottoirs, les voiries. Tout sera remis à neuf. "Nous sommes conscients qu'il faudra un peu de temps aux riverains et aux automobilistes pour s'adapter aux changements liés à ces travaux mais c'est une bonne chose qu'ils puissent débuter. Ils auraient dû être lancés le 29 août dernier mais la société a rencontré quelques problèmes dans la réception de matériaux."

Par ailleurs, un important travail de négociation a dû être mené en amont entre administration communale et riverains. "Pour pouvoir introduire notre dossier et obtenir ces subsides, nous devions être propriétaire des voiries et trottoirs. Certains riverains étaient encore propriétaires, il a donc fallu les solliciter un à un pour qu'ils nous les rétrocèdent gratuitement puisque de notre côté, nous nous engageons à procéder aux travaux. C'est un plus pour eux, pour leur cadre de vie et pour la valeur de leur habitation."

Concrètement, pour garantir la sécurité publique et permettre le bon déroulement des manœuvres, le tronçon compris entre la rue Désiré Maroille et la rue Franklin Roosevelt est interdit au stationnement et à la circulation. Au niveau de la rue Sainte-Philomène, entre la rue des Écluses et la rue de la Victoire, la circulation est mise en double sens tandis que le stationnement est interdit côté pair. Le sens de circulation est par ailleurs inversé à la rue de la Victoire.

Une fois ces travaux terminés, c’est tout un quartier qui aura été rénové. Il restera alors aux autorités à conclure en beauté, avec la rénovation du quartier de l’Agrappe. Les citoyens seront invités à prendre part au projet, qui bénéficie d’une subvention wallonne de 600 000 euros et qui consiste en l’aménagement d’un parc en milieu urbain.