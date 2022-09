Le programme des féeries de Noël de Quiévrain prend déjà forme

Les féeries de Noël se préparent déjà à Quiévrain où les commerçants peuvent d’ores et déjà réserver leur place au sein du marché de Noël. En parallèle, un beau programme de fête attend les habitants du 16 au 18 décembre. Tout au long de ces trois jours, concerts, grande parade de Noël et bien d’autres animations seront organisés.

Avec la crise actuelle, certaines villes et communes ont décidé de faire l'impasse sur leurs décorations et festivités de Noël. Il n'en sera rien à Quiévrain même si des solutions pour réduire la facture énergétique sont envisagées. "Nos décorations sont en LED ce qui réduit déjà considérablement notre facture énergétique", indique Frédéric Depont, échevin des festivités à Quiévrain. "Nous envisageons tout de même d'éteindre les lumières à certaines heures pour faire encore davantage d'économie. Le marché de Noël sera éteint en ce sens lors de sa fermeture. Dans les rues, cela sera un peu plus compliqué puisque les décorations sont reliées à l'éclairage public. Nous allons quand même faire en sorte d'allier l'aspect sécurité et économie d'énergie."

Alors que les préparatifs se poursuivent pour la commune et l’association des commerçants, le programme des trois jours de fêtes se dévoile peu à peu. Outre le marché de Noël qui prendra place sur la place du Parc et sur le parking du centre d’Animation, de nombreuses autres activités seront organisées.

"Les festivités débuteront le vendredi 16 décembre par des passages de groupes musicaux dans le marché de Noël pour y mettre une ambiance de fête. L'après-midi, l'école de musique Amadeus se produira au centre d'Animation", poursuit Frédéric Depont. "Le lendemain, la traditionnelle parade de Noël, qui attire chaque année les foules, sera au programme. Camions de pompiers décorés, chars, chevaux, associations et traineau du Père Noël la constitueront. Des friandises seront également distribuées aux enfants. Le dimanche, les sociétés philarmoniques seront de sortie. Des distributions de cougnolles auront également lieu."

Au total, 35 commerçants auront la chance de prendre place au sein du marché de Noël. Il est d’ores et déjà possible de réserver sa place auprès de Samuël Sedran de l’association des commerçants. Il est joignable par téléphone au 0472/718.491 ou par mail à l’adresse : samsedran@yahoo.fr.