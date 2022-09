Des bonnes affaires attendues dans 77 magasins dourois ce week-end à l’occasion du week-end du client

Depuis 2017, Comeos, l'UCM et Unizo organisent le week-end du client afin de promouvoir le commerce de détail et les indépendants. Ces derniers s’engagent de leur côté à chouchouter leurs clients par de petites attentions ainsi que certaines offres avantageuses. Certaines communes décident d’aller encore plus loin dans la démarche en mettant d’elles-mêmes des actions pour augmenter l’attractivité de leurs commerces. C’est le cas à Dour où un grand concours aura lieu le week-end des 1er et deux octobre pour gagner un vélo d’appartement d’une valeur de 595 euros.

Parmi les plus de 14 000 magasins belges participant au week-end du client, 77 se situent au sein de l’entité de Dour. Parmi eux, les citoyens pourront retrouver aussi bien des grandes surfaces que des coiffeurs, artisans locaux, boucheries, bijouteries ou encore magasins de vêtements. Plusieurs catégories les distingueront. Certains ne seront en effet ouvert que le samedi, d’autre uniquement le dimanche alors que plusieurs d’entre eux ouvrent tout le week-end. Certains commerces participent également au concours de la commune de Dour et d’autres concoctent eux-mêmes des actions pour leurs clients.

Pour tenter de remporter le vélo d’appartement, les clients pourront se rendre chez le coiffeur "Coiffure Création", à la Croix-Rouge, G.Pompilii.Scris ainsi qu’au Wibra et au Zeeman. Du côté de Blaugies, le restaurant "Le Fourquet" permettra également à ses clients de participer au concours.

Que les clients se rassurent, pratiquement l’ensemble des 77 participants concocteront d’eux-mêmes des petites surprises et offres aux citoyens passant leur porte. Parmi eux, 26 seront ouverts sur l’ensemble du week-end. Il s’agit de 100% elles, Apri Market, Baccara, Café Les Trichères – Chez Sonia, Dour Mini Market, Ferme biologique de Moranfayt, Fleurs Cacharell’s, Fleurs La Rosa, Hoa Mai, la Maison du peuple de Dour, le Petit Resto chez Gérald, le Belvédère, la Piazzetta, les Effluves de la chaumière, les ongles de Célou, la librairie au Joker, les saveurs françaises d’Elouges, la supérette « Chez Christelle », The place to be, Zeeman, le traiteur DiLo et le traiteur Philippe Leblanc ainsi que la librairie Nicole, le restaurant le Fourquet et Rose Orange.

Un peu plus loin, dans l’entité de Honnelles, 45 commerces prendront part à l’initiative. Seuls deux participeront du côté de l’entité d’Hensies et cinq à Quiévrain. La liste complète des commerces participants est disponible sur le site internet du week-end du client.