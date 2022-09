Un premier festival urbain à Saint-Ghislain

C’est un événement qui devra faire sa place dans le paysage culturel saint-ghislainois mais qui devrait séduire un large public. Ce samedi 1er octobre, la première édition de l’Urban Park Festival sera organisée au sein du parc communal de Baudour. Fruit d’une collaboration avec le Foyer Culturel de Saint-Ghislain et l’asbl Gosses du Bitume (GDB), qui œuvre pour la promotion des arts urbains et des artistes régionaux, il permettra de mettre en avant de jeunes talents tout en proposant trois têtes d’affiche de qualité.

"Nous avons été contactés par la ville de Saint-Ghislain via une éducatrice spécialisée, qui a pensé à nous parce que nous sommes déjà dans ce milieu-là", explique Fiona Trapanotto. "Nous nous sommes tout de suite montrés intéressés et rapidement, les premières réunions se sont tenues pour envisager l'organisation du festival." À la suite d'une sélection nécessaire, compte tenu du nombre de demandes formulées, ce sont finalement 14 jeunes de la région qui auront l'opportunité de se produire sur scène pour tenter de conquérir le cœur du public.

"Nous accueillerons également des personnes issues de l'asbl Les Amis des Aveugles, et une personne à besoins spécifiques issue de la Maison de Camille et que nous connaissons déjà car elle enregistre de temps à autre des sons en studio." À leurs côtés, les festivaliers retrouveront trois artistes confirmés, à savoir le rappeur bruxellois Yanso ou encore les rappeurs français Rim'K et SDM. "Nous nous attendons à accueillir un public assez large, de tout âge."

En pratique, les préventes sont disponibles au prix de 10 euros dans les Night & Day, de 11,5 sur le site internet ou de 15 euros le jour-même. "Si nous pouvions attirer entre 1500 et 2000 personnes, ce serait déjà formidable pour une première édition", annonce encore Fiona Trapanotto. "L'idée est bien de pouvoir organiser le festival chaque année, peut-être à une autre date." Les conclusions de cette première expérience devront en effet être tirées.

En attendant, les amateurs de rap et de hip-hop savent où aller. Le festival ouvra ses portes à midi pour les refermer aux alentours d’une heure du matin.