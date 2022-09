Deux sites de tri et traitement illégaux de déchets découverts par la police Boraine

Alertée par des riverains, la zone de police boraine a mis la main sur deux sites de tri de traitement illégaux de déchets situés à Sirault et Hautrage. Le 19 septembre dernier le Commissariat de Quartier de Saint-Ghislain et le Service Environnement de la zone de police ont en effet mené, en collaboration avec les Agents Constateurs Environnementaux de la commune ainsi que des représentants du SPW et de l’ONEM, une opération de contrôle de deux sites (Sirault et Hautrage) dont l’exploitant était soupçonné de procéder sans autorisation à une activité intensive de tri de déchets.

"Soupçons fondés puisque des plaques d'amiante et des déchets toxiques ont notamment été retrouvés parmi "les tonnes de déchets"", indique la zone de police boraine. "Des traces d'incendies ont aussi été relevées sur les lieux. Incendies qui nous avaient par ailleurs été rapportés quelques jours auparavant par des riverains."

Contacté, le magistrat a ordonné la fermeture des deux sites, la pose de scellés sur ces derniers mais également la saisie des machines et engins de chantier, camions et camionnettes. Toutes ces activités ont donc été menées depuis plusieurs mois sans aucune autorisation. Le constat est le même pour l’habitation en cours de construction qui se trouve sur le site de Sirault.

De nombreux PV ont donc été rédigés à l’encontre de l’exploitant qui peut s’attendre à des amendes plus que faramineuses. Parmi les infractions constatées, on retrouve notamment l’entreposage de déchets inertes, déchets dangereux et déchets d’huiles usagées, l’absence de rapport électrique, de rapport incendie, la présence de liquides dangereux sans rétention, le transport de déchets sans agréments, le commerce de détail et/ou la distribution de carburants ainsi que l’incinération de déchets.