Accueil Régions Mons Borinage Covid-19: des contaminations en légère hausse mais pas plus d'hospitalisations dans les hôpitaux de Mons-Borinage La situation est gardée à l'œil mais elle n'inquiète pas. E. Brl. ©BELGA

Fièvre, toux, fatigue,… Autant de symptômes qui n’ont rien d’inhabituel en cette période de l’année. Avec des journées plus courtes, une fatigue plus intense et des températures en baisse, nombreux sont ceux qui ont fait un tour chez leur médecin traitant ces dernières semaines....