Honnelles : L’asbl Accueil Extrascolaire à nouveau sous le giron communal ?

Les enfants honnellois ont bien failli ne pas disposer de service de garderie cette année. Une solution de dernière minute avait toutefois pu être trouvée pour soulager quelque peu les parents. Pour que le problème ne se représente plus à l’avenir, le conseil communal de ce mercredi était invité à se pencher sur la situation de l’asbl Accueil Extrascolaire afin de la replacer sous le giron communal comme cela était le cas avant 2020. Cela permettrait ainsi aux conseillers communaux de ravoir un droit de regard sur les comptes de cette dernière afin de pouvoir l’aider en cas de difficulté financière.

"Nous avons proposé une résolution non-partisane pour permettre à l'asbl de redevenir communale et non plus privée pour le bien des enfants et des employés", indique Matthieu Lemiez, bourgmestre de Honnelles (PHA). "Cela permettrait également de ne plus devoir poser de nombreuses questions à l'asbl pour en savoir plus sur sa situation. L'avantage pour cette dernière serait de bénéficier d'un partenaire solide, à savoir la commune, qui permettrait de la soutenir en cas de crise. Retourner sous le giron communal permettrait aussi de sauver les quelques emplois menacés."

Pour mieux comprendre la situation, le maïeur a rappelé l'historique de l'asbl Accueil Extrascolaire. "En 2020, l'asbl avait décidé de quitter le giron communal pour devenir privée, empêchant les membres du conseil d'avoir un droit de regard sur sa situation. Malgré tout, notre volonté était de continuer à collaborer avec l'asbl pour assurer les services de garderie. Une réunion avec le président, la responsable ainsi que l'échevin des finances et moi-même a révélé des difficultés financières au sein de l'asbl. Nous avons donc demandé des chiffres pour analyser la situation", rapporte Matthieu Lemiez.

Suite à cela, des chiffres ont été reçus par le collège communal qui, après analyse, s’est rendu compte que les chiffres donnés dans le tableau ne correspondaient pas à ceux donnés dans les comptes. Des explications ont donc été demandées. Parallèlement à cela, le collège a dû trouver dans l’urgence une solution pour assurer un service de garderie pour cette rentrée scolaire. Chose faite dans des délais très brefs. Pour éviter pareille situation à l’avenir, il était donc proposé d’adopter une résolution pour que l’asbl redevienne communale.

Philippe Dupont, conseiller communal d’opposition (liste du maïeur) a ensuite donné sa version des faits assurant que l’asbl était devenue privée suite à des décisions de la majorité en place qui devait normalement en reprendre la présidence.

La volonté finale de l’ensemble des membres du conseil communal n’était cependant pas de raviver la polémique mais bien de trouver des solutions pour assurer la pérennité de l’asbl. Chose qui a finalement été faite à l’unanimité après un léger changement dans la formulation de la résolution. Il ne reste désormais qu'à faire la proposition à l’asbl Accueil Extrascolaire qui décidera si elle l’accepte ou pas de redevenir communale.