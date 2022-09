625 000 euros de subside octroyés à la commune d’Hensies pour la rénovation énergétique du centre sportif de Thulin

Bonne nouvelle pour le centre sportif de Thulin et de ses usagers, la candidature de la commune d'Hensies pour la rénovation énergétique des lieux a été retenue par la Région wallonne. Un subside de 625 000 euros sera ainsi octroyé pour le changement et l’isolation de la toiture, la mise en place d’un éclairage LED et la pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture. La charge communale ne sera donc plus que de 300 000 euros.

"Nous avons reçu un communiqué du ministre Dolimont qui annonce les projets retenus. Notre projet de rénovation énergétique du centre sportif de Thulin en fait partie", indique Eric Thiébaut, bourgmestre de Hensies. "Nous allons donc recevoir un subside de 625 000 euros représentant environ 70 % du coût total de la rénovation. Cette dernière comprend la mise en place d'une nouvelle toiture isolée, d'un éclairage LED et de panneaux photovoltaïques."

La commune d'Hensies n'avait pas attendu l'annonce de l'octroi de ce subside pour lancer un marché public. Les travaux pourraient donc commencer rapidement. "En parallèle de la demande de subsides, nous avions lancé un marché. Nous avons reçu plusieurs offres de sociétés pour réaliser les travaux. Il faut désormais demander au pouvoir subsidiant si nous pouvons lancer les travaux. Tout pourrait donc aller très vite", poursuit Eric Thiébaut.

Pour rappel, la commune d'Hensies avait déposé sa candidature dans le cadre de l’appel à projets de la Wallonie visant la rénovation énergétique des infrastructures sportives. En litige depuis des années avec la société Naessens pour la rénovation de la toiture du centre sportif de Thulin, la nécessité de rénover le bâtiment restait bien présente. L’octroi de ce subside de 625 000 euros est donc le bienvenu et permettra, à terme, à la commune de réaliser des économies d’énergie.

Un budget de 500 000 euros avait initialement été prévu pour la rénovation du centre sportif de Thulin. Grâce à cet appel à projets de la Wallonie, le dossier a pu comprendre davantage de rénovations portant le montant des travaux à 925 000 euros dont 625 000 sont pris en charge par les subsides et 300 000 par la commune.