Hautrage: Ecolo s'oppose à la construction de deux immeubles à appartements

Deux immeubles à appartements (14 et 7) verront-ils prochainement le jour à la rue du Rond Cheneau, à Hautrage ? Une demande de permis d’urbanisme a en tout cas été déposée en ce sens par la société binchoise S.T.D. L’enquête publique, lancée il y a quelques jours, ne se clôturera que ce 12 octobre prochain. Les remarques, observations et suggestions peuvent dès lors toujours être transmises au service aménagement du territoire de la commune de Saint-Ghislain.

En d'autres termes, à ce stade, rien n'est fait. Mais déjà, quelques voix s'élèvent pour s'opposer à ce projet. Du côté d'Ecolo notamment, on estime qu'à plus d'un titre, ce dossier pose problème. "La densité de population serait trop élevée avec ce projet de 21 logements. Le schéma de développement communal prévoit une densité de 40 logements par hectare, ce qui serait ici dépassé , soulignent les Verts.

Ceux-ci évoquent également les nuisances que rencontreraient les habitants. "Avec une hauteur de rez-de-chaussée + deux étages, les habitants des immeubles se trouveraient en bas, juste devant la route de Mons et, à l'étage, à hauteur de la route de Wallonie. Par ailleurs, il n'y a actuellement pas d'égouttage. La construction d'une station d'épuration et d'un bassin d'orage seraient alors nécessaires pour évacuer les surplus en zone marécageuse. On peut déjà noter, sur ce point, que le bassin d'orage situé derrière de la rue de l'Hôpital n'est pas régulièrement vidé ni entretenu."

Ecolo note encore que les nouvelles constructions seraient en "rupture complète avec les autres types de bâtis existant dans cette zone." Enfin, les questions de la mobilité et de l'environnement sont abordées. "Plus d'habitants, c'est aussi plus de voitures. Or, la rue Rond Cheneau n'est pas prévue pour accueillir un tel flux supplémentaire de véhicules, à défaut d'avoir un meilleur développement de la mobilité douce."

Et de conclure : "Alors qu'il existe de nombreuses zones bâties à rénover ou à déconstruire/reconstruire, on ne peut que déplorer la bétonisation de zones nues, bien que bâtissables, alors que l'on connait les effets dévastateurs du dérèglement climatique." Insistons toutefois sur le fait que dans ce dossier, Ecolo ne pèse pas plus lourd que d'autres et que l'avis des Verts, s'il sera pris en compte dans l'enquête publique, ne sera pas le seul.

Le dossier peut toujours être consulté au service aménagement du territoire, du lundi au vendredi de 8h30 à midi et de 13 heures à 16 heures, sur rendez-vous. Des explications techniques pourront également être obtenues.