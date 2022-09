Les meilleurs jeunes pilotes européens attendus ce week-end à Baisieux pour la coupe de l’Avenir

Démonstration de freestyle et initiation à la moto électrique seront également au rendez-vous.

La coupe de l’Avenir en Motocross va fêter le demi-siècle cette année. Pour l’occasion, les organisateurs vont mettre les petits plats dans les grands. En plus d’accueillir des délégations venues de partout en Europe, une démonstration de freestyle sera organisée tout comme une initiation à la moto électrique ainsi qu’un concert de Lady Cover.

Cette année, la coupe de l’Avenir prendra place à Baisieux, ce week-end du premier et deux octobre. Depuis 15 ans maintenant, le motocross club Hauts-Pays a pris le relai de l’organisation pour permettre à cette épreuve de perdurer. Pour la cinquième année de suite, l’épreuve prendra place sur le même site.

Danois, Estoniens, et plein d'autres jeunes pilotes de l'Europe entière seront au rendez-vous de l'événement. "La coupe de l'avenir accueille les pilotes de moins de 21 ans lors d'une compétition se déroulant sur un week-end", indiquent les organisateurs. "Pour cette 50e édition, nous accueillerons aussi d'anciens vainqueurs de la Coupe de l'Avenir qui ont été au top mondial durant leur carrière, nous les mettrons bien évidemment à l'honneur. Une exposition sur les 49 premiers vainqueurs sera aussi présentée."

L'année dernière, les jeunes pilotes français s'étaient imposés devant la Suède, la Lettonie, l'Estonie et la Grande-Bretagne. Ils tenteront évidemment de remettre le couvert cette année même si la concurrence est de plus en plus rude.