Honnelles : le conseil communal des enfants a prêté serment

Les enfants ont mené et mèneront encore des actions sur différentes thématiques bien définies.

Les années se suivent et se ressemblent à Honnelles où un nouveau conseil communal des enfants a été mis en place l'année dernière. Après une première édition marquée par le covid, les enfants ont pu officiellement prêter serment cette année lors du conseil communal. Ils ont été sélectionnés il y a de nombreux mois maintenant. Ils se chargeront désormais de traiter de thématiques telles que l'intergénérationnel, l'aide aux œuvres caritatives/associations (animaux), la sensibilisation à la propreté et à la mobilité et l'environnement.

"Nous voulons d'abord féliciter les enfants pour leur investissement. Ce n'est en effet pas facile d'être conseiller communal des enfants et donc d'être porte-parole des idées des enfants de leur école", indique Matthieu Lemiez, bourgmestre de Honnelles. "Lors de leurs activités, ils ont appris à mener des projets, à les planifier et à les réaliser."

La cérémonie de prestation de serment s’est déroulée en deux temps. La prestation de serment a eu lieu dans un premier temps avant de présenter les projets déjà menés par le conseil communal des enfants, en place pour deux ans.

Lors de l'année 2021-2022, plusieurs projets ont été menés. "Au départ, des animations sont menées dans les classes de P4, 5, 6 sur le fonctionnement d'une commune, ses rôles ainsi que ceux des élus locaux. Suite à cela, une campagne électorale est menée par les enfants", poursuit Matthieu Lemiez. "Une fois élus, les conseillers communaux des enfants ont pu organiser leur première réunion le 8 décembre. Ils ont alors pu apprendre à se connaître. Ils ont également mené leur première action concrète en envoyant des cartes de vœux aux séniors de la commune."

Les réunions se sont alors enchaînées pour mettre en place davantage de projets. Ils ont ainsi finalement pu participer à l’opération arc-en-ciel lors de laquelle ils ont récolté des vivres pour les enfants hébergés en institution afin de leur permettre de participer à des activités culturelles. Ils ont ensuite travaillé sur la propreté publique en sensibilisant les citoyens sur le jet des mégots. Toute une série d’autres actions ont et seront ensuite menées sur les thématiques définies par le conseil communal des enfants.