De nouvelles zones de stationnement voient le jour à Dour

Les problèmes de stationnement à Dour pourraient bien devenir définitivement de l’histoire ancienne. La commune a en effet mis les bouchées doubles pour créer davantage de parkings au sein de son entité. Dernièrement, celui de la rue Général Leman a en effet été rénové afin de disposer de 55 places de stationnement. Il s’appellera désormais Parking Point du Jour et dispose de trois places de parking réservées aux PMR ainsi que des places à durée limitée pour se rendre dans les commerces à proximité.

Ce nouveau parking vient s'ajouter aux autres déjà présents en centre-ville. "Si on ajoute les 30 places de parking de Dour Centre-ville et bientôt les 15 places du parking/parc Decrucq, nous atteignons une très belle capacité d'accueil", indique Carlo Di Antonio, bourgmestre de Dour. "Un accès piéton est d'ailleurs aménagé sur le nouveau parking du Point du Jour pour permettre aux enfants de rejoindre la cour de l'école primaire et maternelle de l'école du Centre. Cela permet également de décharger les rues des Ecoles et Decrucq."

En plus de ces places de stationnement à durée variable, d’autres emplacements de parking verront le jour à proximité des commerces de l’entité. Le dernier conseil communal a en effet approuvé la mise en place de dispositifs de stationnement pour vélos sur la place de Petit-Dour ainsi qu’une loge de stationnement à durée limitée de 15 minutes. Ce dernier dispositif verra également le jour à la Cour du Clautier, en face de la pharmacie, afin de permettre aux habitants de se stationner le temps de leur passage au sein de l’établissement.

La commune ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et procèdera à d'autres aménagements dans le futur. "Nos prochains projets dans le centre portent sur la poche de parking près de BNP (ancienne pharmacie) dans la Grand'Rue ainsi que sur un parking à la place Vandervelde, près de l'école Saint-Joseph", conclut Carlo Di Antonio.

Ces aménagements font office de bonnes nouvelles pour les commerçants et leurs clients dont la demande se faisait de plus en plus importante.