Frameries : ivre, il se bat dans un café avant de provoquer un accident en tentant de prendre la fuite

La zone de police Boraine a eu fort à faire ce samedi à Frameries où leurs services se sont rendus pour une bagarre qui aurait débuté dans un café de la Place Defuisseaux. D’après les dires des personnes présentes, un client s’en serait pris aux autres clients, en aurait au moins frappé un avant d’être mis dehors par les personnes présentes.

"L'homme, un trentenaire, aurait ensuite à nouveau tenté de rentrer dans le café afin d'en découdre", indique la zone de police Boraine. "A notre arrivée sur les lieux, les clients nous ont expliqué les faits et dits qu'ils avaient tenté d'empêcher l'homme de reprendre le volant mais en vain."

Fort heureusement, grâce à la description du véhicule, l’individu sera vite localisé et rattrapé. Il refusera de se soumettre au contrôle de la police et, en prenant un virage à une vitesse excessive, il percutera finalement un véhicule stationné puis terminera sa course à la rue Emile Vandervelde.

"Au vu de son comportement et de son état d'ébriété l'homme sera privé de liberté et ramené dans nos locaux. Divers PV ont été rédigés à son encontre. Parmi ceux-ci ont retrouve notamment des PV pour accident, défaut d'assurance et de contrôle technique, conduite sous influence d'alcool, ivresse et coups et blessures. De plus, son véhicule a été immobilisé. L'homme n'était d'ailleurs pas titulaire d'un permis de conduire", conclut la zone de police Boraine.