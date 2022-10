Quévy coupera son éclairage public entre minuit et 5 heures: 8000 euros seront économisés chaque mois

Il n’y a pas de petites économies. Et face à la crise énergétique qui n’épargne personne, toutes les solutions sont bonnes. Du côté de Quévy, le collège communal vient d’annoncer que la totalité de l’éclairage public serait dorénavant coupé entre minuit et 5 heures du matin. La mesure prendre effet à partir du 1er novembre et ne prendra fin que quelques mois plus tard, le 31 mars 2023. Elle doit permettre de diminuer drastiquement la facture de l’administration communale.

"Nous avons réceptionné un courrier d'Ores nous proposant de prendre cette mesure", explique Florence Lecompte (PS), bourgmestre. "Je n'y étais pas vraiment favorable de prime abord car nous sommes en campagne et certaines maisons sont isolées. D'un point de vue purement sécuritaire, cela n'apparaissait pas comme la meilleure des solutions. Mais la réflexion nous a poussé à finalement aller en ce sens. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire autrement."

En effet, des efforts collectifs sont réclamés et les administrations se doivent de montrer l'exemple. "Cette coupure entre minuit et cinq heures du matin – qui sont des heures plus creuses en matière de sécurité – va nous permettre de réaliser près de 8000 euros d'économie par mois et 46 000 euros sur l'ensemble de l'opération. Nous nous devons de poser ce geste, pour réaliser des économies bien sûr mais aussi en faveur de l'environnement."

Un courrier a par ailleurs été adressé au chef de corps de la zone de police Mons-Quévy afin de réclamer davantage de patrouilles sur ce laps de temps nocturne. Cette mesure ne se suffira évidemment pas à elle seule. La majorité PS-MR entend poursuivre la rénovation énergétique de plusieurs de ses bâtiments communaux et de ses écoles. La pose de doubles vitrages se poursuit et l’installation de panneaux solaires est envisagée.

"Nous en poserons notamment sur le toit de l’hôtel administratif dans le cadre de sa rénovation, ce qui nous permettra de réaliser d’importantes économies puisqu’actuellement, il s’agit d’un bâtiment très mal isolé. L’école de Givry devrait être associé à la démarche et en bénéficier également. Nous avions formulé une demande pour en placer sur le toit de l’école d’Havay mais l’orientation de la toiture ne le permet pas."

Des pompes à chaleur seront par ailleurs installées dans les établissements. De quoi éviter quelques dépenses tout en posant un geste pour l’environnement.