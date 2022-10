Les travaux de la place de Boussu débuteront ce mois-ci

Souvent annoncés, les travaux de rénovation de la place de Boussu s’apprêtent à débuter, même si du côté des services communaux, on préfère se montrer prudents et ne pas avancer de dates précises. Une dernière réunion s’est tenue entre les différents services et le Service Public de Wallonie (SPW) vendredi dernier. Rien ne devrait plus venir retarder l’échéance mais en matière de travaux, un couac de dernière minute n’est malheureusement jamais à exclure.

"On a parfois l'impression de reculer, encore et encore, au lieu d'avancer", peste le bourgmestre, Jean-Claude Debiève, contrarié de constater que de nombreux dossiers importants ont souffert de retard ces dernières années. "On a besoin d'y voir clair, notamment dans ce dossier car il impacte forcément la tenue de différentes festivités." Le maïeur devrait être rassuré puisqu'a priori, il s'agit désormais d'une question de jours avant que les choses sérieuses ne commencent.

Les 60 premiers jours seront réservés à l'Agence Wallonne du Patrimoine (AWAP), qui mènera des fouilles sur le site. "L'entrepreneur mettra à disposition ses engins afin que le revêtement puisse être enlevé et les arbres coupés, après quoi nous laisserons la main à l'AWAP", confirme Vincent Dubray, directeur technique pour la commune de Boussu. "Si rien n'est découvert, l'agence ne restera pas forcément sur site durant 60 jours. Si quelque chose est découvert, en revanche, elle pourrait souhaiter poursuivre."

Avant de devenir une place communale, le site était un parc qui enveloppait le home Guérin. Les archéologues chercheront de ce fait des biens ou vestiges ayant valeur patrimoniale ou historique. "Une fois ces fouilles terminées, nous pourrons entrer dans le vif du sujet. On préserve évidemment le kiosque, qui a été récemment rénové. Pour le reste, tout le périmètre de la place est concerné. Le revêtement sera totalement refait et on passe d'une dizaine de places de stationnement à une quarantaine."

Les arbres seront enlevés et replantés. La création de deux plateaux de sécurité, en face de la maison communale et à proximité de la ruelle proche de l'école du Centre Boussu, est aussi prévue. L'éclairage sera refait et des bornes de recharge pour véhicules électriques seront installées, en plus de mobilier urbain. Objectif, que la place redevienne majoritairement piétonne. "La façade communale sera dégagée et ainsi mieux mise en valeur. Les arbres seront replantés afin de créer une coulée verte entre le parc du CPAS et la place."

Au total, ce sont près de trois millions d’euros qui sont consacrés à ce vaste projet, subsidié à hauteur de 60% dans le cadre du Fonds Régional pour les Investissements Communaux (FRIC). Pour rappel, le marché public avait été attribué par le collège communal en date du 14 mars dernier déjà mais cette attribution avait fait l’objet d’un recours auprès du conseil d’État par une société non-retenue. Ce dernier avait finalement été rejeté par un arrêté, le 7 juillet dernier.