Après un premier subside obtenu pour la rénovation du centre sportif d’Elouges, la commune va tenter d’en obtenir un second

L’appel à projets de la Région wallonne concernant la rénovation énergétique des infrastructures sportives a révélé les lauréats. Parmi eux, on retrouve notamment le centre d’Animation de Quiévrain dont la commune va recevoir un montant de 720 000 euros pour sa rénovation, le centre sportif de Thulin où le subside s’élève à 625 000 euros et le centre sportif d’Elouges dont la subvention s’élève à 225 000 euros. Pour ce dernier, la commune de Dour ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et compte donc entrer une autre candidature pour compléter la série de rénovations prévues.

Grâce à ce premier subside, quatre actions prioritaires vont pouvoir être entreprises au sein du centre sportif d'Elouges. Elles prévoient le passage à un éclairage LED, le remplacement et l'isolation de la toiture, le remplacement des portes extérieures et des aérothermes. "En début d'année, à l'initiative de Patrick Poli, échevin des Sports, ainsi que de Marcel De Raijmaeker et Frédéric Noël, gestionnaire du centre sportif, nous avions organisé une réunion de travail sur place avec les services communaux en vue d'obtenir le subside de la Wallonie", indique Carlo Di Antonio, bourgmestre de Dour.

"Au printemps, Patrick Poli et moi-même avions rencontré le ministre pour défendre le projet. Ce dernier nous a finalement annoncé, jeudi dernier, l'obtention d'un subside de 225 000 euros pour un coût total de 300 000 euros. Ces travaux vont nous permettre d'économiser plus de 50 % des frais énergétiques de la salle. Il reste désormais à réaliser les marchés publics pour désigner les entreprises qui se chargeront d'entreprendre les travaux dans le courant de l'année 2023", poursuit-il.

En plus de ces travaux, une nouvelle candidature sera portée l’année prochaine pour compléter ces quatre actions. Il sera, cette fois-ci, prévu de remplacer le revêtement de sol et de rénover les vestiaires. Si elle venait à, à nouveau, être retenue, ce second subside permettra donc au centre sportif d’Elouges de faire totalement peau neuve. Une bonne nouvelle donc pour les porteurs de projet mais également pour tous les utilisateurs de la salle.