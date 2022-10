La Race for the Cure de retour à Dour ce week-end

Dernièrement devenue commune rose, Dour n’a pas attendu avant de mettre en place des actions concrètes en faveur de la sensibilisation au cancer du sein. Les coiffeurs de l’entité ont en effet déjà été contacté afin de participer à l’opération "Coupe d’Eclat" qui permet de récolter les cheveux des clientes afin d’en faire des perruques. La rue commerçante sera également habillée de rose pour l’occasion. Ce 9 octobre, l’événement phare de Think Pink, à savoir la Race for the Cure, sera organisé. Outre la marche/course, d’autres animations seront mises en place afin de récolter des fonds pour financer la recherche afin de lutter efficacement contre le cancer du sein.

L’année dernière 660 personnes avaient permis de faire monter la cagnotte pour la bonne cause. Organisé par la conseillère communale, Catia Pompilii, qui s’est constituée comme véritable fer de lance dans les différentes actions en faveur de la cause, l’événement espère faire aussi bien que l’année dernière.

Pour tenter de faire mieux, les petits plats seront mis dans les grands cette année. En plus du concept original qui permet de marcher et/ou courir en soutien à l’organisation nationale de lutte contre le cancer du sein, le centre culturel de Dour organisera un petit-déjeuner avant la course afin de récolter un maximum de dons et donner de la force aux marcheurs. L’organisatrice, Catia Pompilii, mettra ensuite en place un repas de midi pour restaurer tout ce petit monde.

Concrètement, il est donc possible de réserver son petit-déjeuner auprès des organisateurs en cliquant sur un lien présent sur l’événement Facebook de la race for the cure Dour. Pain au chocolat, croissant, jus d’orange et café seront au menu au prix de six euros, reversés ensuite pour la bonne cause. Le menu du repas de midi est quant à lui composé d’un couscous trois viandes, d’un dessert et d’un café. Il faudra débourser 20 euros par adulte et dix par enfants pour y avoir droit.