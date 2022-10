Une manifestation symbolique prévue à Quiévrain en contestation à l’augmentation des prix de l’énergie

La crise de l’énergie impacte bon nombre de citoyens et d’indépendants qui tentent de trouver des solutions pour réduire leur consommation énergétique. Malgré tout, ils éprouvent souvent des difficultés à ne pas faire exploser leurs factures. Face à l’absence d’aide concrète, un habitant de Quiévrain a décidé de lancer un appel sur les réseaux sociaux pour manifester symboliquement du Centre d’Animation jusqu’à l’administration communale dans l’espoir que d’autres suivront et que leurs revendications seront relayées jusqu’au Fédéral.

"Mon objectif est de rassembler un maximum de personnes pour porter nos revendications", indique Windy Del Borrello, organisateur de l'événement. "Nous allons simplement partir du Centre d'Animation de Quiévrain pour ensuite remonter la Grand'Rue. Nous aimerions ensuite discuter avec la bourgmestre, Véronique Damée, afin qu'elle puisse relayer nos revendications et incertitudes auprès de Jacqueline Galant, député-bourgmestre de Jurbise, avec qui elle travaille."

L'objectif d'une telle démarche ? Réguler les prix de l'énergie et encourager d'autres citoyens à faire entendre leur voix. "J'ai l'impression que tous les pays régulent les prix de l'énergie sauf la Belgique. En France par exemple, les prix des carburants, du gaz et de l'électricité ont été arrêtés à un montant fixe alors que de notre côté de la frontière, les prix flambent", poursuit Windy Del Borrello. "Je payais 4,50 euros mon sac de pellets alors que maintenant il me revient à 14 euros. Pour le bois, le constat est le même alors qu'aucune aide n'existe à ce niveau-là. Nous pouvons uniquement bénéficier d'une petite aide de 100 euros pour le gaz et l'électricité et de 250 euros pour le mazout, ce qui n'est clairement pas suffisant."

Bien qu'engagée, sa démarche n'a nullement lieu en protestation contre la majorité actuelle. "Je m'entends très bien avec notre bourgmestre, Véronique Damée, et n'ai absolument rien contre elle. J'aimerais juste faire bouger les choses aussi bien au niveau politique qu'au niveau citoyen. J'espère que ma démarche va faire tache d'huile pour que d'autres citoyens de communes plus importantes suivent le mouvement. Si Dour, Saint-Ghislain, Mons et d'autres communes se mobilisent, le Fédéral se rendra peut-être enfin compte de la situation et du manque de perspective qu'il nous propose", explique-t-il.

Le rendez-vous est donc fixé au dimanche 16 octobre à 15h, en face du Centre d'Animation. Les manifestants remonteront ensuite la Grand'Rue pour arriver jusqu'à l'administration communale. "J'ai choisi un week-end pour que les citoyens ne soient pas obligés de prendre congé pour pouvoir nous rejoindre. Je suis en contact avec un membre de la police locale pour obtenir les autorisations nécessaires. Si je ne les obtiens pas, nous resterons probablement sur le trottoir lors de la manifestation. J'espère qu'un maximum de citoyens se joindront à nous. Beaucoup se plaignent sur les réseaux sociaux, cette action symbolique est donc le bon moment pour se faire entendre d'une autre manière", conclut Windy Del Borrello.