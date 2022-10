Jurbise: les pierres tombales nettoyées par les ouvriers

Ils sont à nouveau à pied d’œuvre dans les six cimetières de l’entité de Jurbise. Ils, ce sont les ouvriers communaux. Depuis déjà quelques jours, ils procèdent au nettoyage des tombes qui ne peuvent être entretenues par les familles et les proches des défunts. Il ne s’agit pas uniquement de procéder à l’enlèvement de quelques mauvaises herbes. Les pierres tombales sont nettoyées à l’eau et pour ainsi dire remises à neuf.

Ce n'est pas la première fois que la commune propose pareil service aux citoyens. "C'est totalement gratuit", précise d'emblée la bourgmestre, Jacqueline Galant. "Il est proposé sans conditions aux personnes âgées, aux familles qui habitent trop loin, aux personnes qui n'ont pas les moyens ou le temps d'entretenir eux-mêmes la tombe du défunt." L'an dernier, près de 500 demandes ont été formulées.

"Il n’y a pas d’exagération dans les demandes. C’est un service qui prend du temps mais que l’on considère important. Les cimetières sont des lieux de recueillement et il me tient particulièrement à cœur de les voir propres et bien entretenus. C’est une marque de respect en mémoire de nos défunts. C’est un choix politique que d’affecter plus spécifiquement du personnel à cette mission à certaines périodes."

Et la bourgmestre d'ajouter : "À Jurbise, nos cimetières sont très fréquentés, même en dehors de la Toussaint. Certaines familles s'y rendent quotidiennement." Là où d'autres communes rappellent qu'il incombe aux familles d'entretenir les tombes et caveaux, l'initiative de la commune de Jurbise sort donc du lot. Et ne suscite que des réactions extrêmement positives de citoyens qui n'hésitent pas à envier ce service.

"La première fois, nous avons eu assez peu de demandes parce que je pense que les citoyens voulaient voir comment le nettoyage serait fait. Notre personnel effectue sa tâche avec énormément de respect. C'est vraiment grâce à l'huile de coude qua la mission est remplie." Une mission qui devra forcément être accomplie avant la Toussaint, le 1er novembre donc.