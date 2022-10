Dour : un nouveau marché public voté dans le cadre de la construction du learning center

Une bonne nouvelle a été annoncée lors du dernier conseil communal de Dour. La création du learning center, à la place de l’ancien garage Citroën, bénéficiera en effet d’un subside supplémentaire de 500 000 euros, allégeant ainsi la charge communale. Outre cette bonne nouvelle, le conseil a été invité à voter le mode de passation et fixer les conditions du marché comprenant l’adaptation du dossier suite aux remarques du pouvoir subsidiant pour les lots 3 à 5, qui restent à construire.

Cette nouvelle étape marque une nouvelle avancée dans le dossier de création du learning center de Dour. Pour rappel, il comprendra une bibliothèque qui proposera des e-books, tablettes ainsi qu’un système de prêt électronique et d'ateliers numériques pour tout public leur permettant d'apporter leur propre ordinateur portable ou d'utiliser le matériel mis à disposition par la bibliothèque. Le centre de télétravail visera quant à lui à soutenir les candidats à l'entreprise qu'ils s'agissent d'indépendants, de TPE et PME afin qu'ils puissent développer leurs activités tout en bénéficiant d'une infrastructure pilote.

Après la phase de déconstruction, une phase d’assainissement a eu lieu. Les travaux à proprement parler ont ensuite débuté en 2021 et suivent désormais leur cours. Ils devraient se terminer dans le courant de l’année 2023 pour aboutir à une infrastructure pilote que peu de communes peuvent se targuer d’avoir.

En plus d’avoir des retombées économiques sur la région, le learning Center devrait avoir un impact écologique non négligeable puisqu’il sera entièrement passif. Il sera en effet équipé de panneaux solaires et sera alimenté en énergie par la géothermie.