Deux radars tronçons actifs dans les Hauts-Pays, quid des autres de la zone ? : "Ils le seront dans les prochaines semaines"

Les radars tronçons de la zone des Hauts-Pays ont longtemps fait parler d’eux. Inactifs, bien qu’installés, pendant de nombreux mois, ils étaient sujets à des interpellations parlementaires afin de faire avancer les choses. Deux d’entre eux ont finalement enfin pu être rendus opérationnels. Les radars ne sont toutefois pas au nombre de deux mais bien de cinq, de quoi se demander quand les trois autres le seront à leur tour.

"Il est prévu que les radars soient mis en fonction les uns après les autres", indique Patrice Degobert, chef de Corps de la zone de police des Hauts-Pays. "Ils doivent à chaque fois passer à la métrologie puis il y a un affinement technique qui doit se faire entre le centre de traitement, la gestion des logiciels, etc. Tout va donc se faire au fur et à mesure. Les deux premiers sont rentrés en action mais l'opération n'est pas un one shot. Pratiquement tout est opérationnel, le data center est en liaison, il y a juste un dernier logiciel qui doit être coordonné avant que les autres puissent être opérationnels. Cela devrait être effectif dans les prochaines semaines."

Pour rappel, deux d’entre eux sont déjà entrés en activité mardi dernier. Le premier se situe sur la Route Nationale 552, à hauteur du carrefour du Sardon, jusqu’au rond-point des Canadiens, dit "Rond-Point Pinot", à BK 5.200 à 6.900 section Thulin. Le second se situe quant à lui sur la Route Nationale 51 sur le tronçon reliant la rue Jean Jaurès à Thulin, à hauteur de la banque ING, jusqu’à l’entrée de Quiévrain, rue de Mons. à BK 15.500 et 18.00 Section Thulin – Quiévrain.

Les autres devraient donc suivre prochainement. De quoi rappeler, une fois de plus, l’importance de lever le pied.