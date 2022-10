Fêtes de fin d’année : la traditionnelle piste de luge d’Hensies supprimée cette année

Les illuminations et le marché de Noël prendront quant à eux bel et bien place.

La crise de l’énergie va chambouler les plans de nombreuses communes lors des fêtes de fin d’année. Alors que certaines ont tout bonnement annulé leur marché de Noël, d’autres réfléchissent à des alternatives plus économiques. Dans les Hauts-Pays, Quiévrain s’est positionné en maintenant ses illuminations, son cortège et son marché de Noël. C’est désormais au tour d’Hensies de prendre sa décision. Les illuminations seront bel et bien maintenues, ce ne sera cependant pas le cas de la piste de luge.

"Le marché de Noël aura, comme à son habitude, bel et bien lieu les 7, 8, 9, 10 décembre. 15 chalets seront mis en place pour l'occasion", indique Eric Thomas, échevin des Fêtes à Hensies. "Nous maintiendront également les illuminations de Noël en restant raisonnable afin de ne pas faire exploser le budget. La piste de luge sera quant à elle supprimée. Elle sera tout de même remplacée par un petit train en tourniquet ainsi qu'un tourniquet avec des chaînes. De nombreuses animations seront également organisées."

Pas de gros changement donc pour les habitants qui pourront ainsi vivre pleinement leurs fêtes de fin d’année. Quelques kilomètres plus loin, à Quiévrain, la décision était déjà tombée. Du 16 au 18 décembre, le marché de Noël prendra ainsi place accompagné de concerts, de sa grande parade de Noël et de bien d’autres animations.

Au niveau des illuminations, la commune de Quiévrain opte depuis plusieurs années pour le LED, réduisant considérablement ses factures énergétiques. Le marché de Noël sera quant à lui éteint lors de sa fermeture. Pour les rues, la démarche sera plus compliquée compte tenu que les illuminations sont reliées à l’éclairage publique.