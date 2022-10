Hensies : le projet de centre sportif en plein air présenté au ministre Dolimont

Le ministre Adrien Dolimont était de passage à Hensies ce mercredi après-midi pour visiter les installations du RUS Hensies où un projet de développement sportif va être mis en place grâce à des subsides de la Région wallonne. Le futur centre sportif en plein air de Hensies fait en effet partie des dix dossiers retenus dans le cadre de l’appel à projets de la Wallonie. Ce projet, représentant un investissement colossal, permettra, à terme, d’accueillir 1 000 élèves de huit écoles de Hensies et des alentours ainsi que 11 clubs sportifs répartis sur trois communes différentes. La demande de permis sera déposée d’ici la fin d’année pour un début des travaux estimé à octobre 2023 et une fin estimée à mars 2025.

"Le site est intéressant puisqu'il est grand et se situe en zone de services nous permettant de construire les installations que l'on souhaite", indique Eric Thiébaut, bourgmestre de Hensies. "Deux terrains de football, des vestiaires et une buvette existent déjà sur les lieux mais se font de plus en plus vieillissants. Au niveau énergétique, les installations sont donc de véritables passoires qu'il vaut mieux détruire que rénover. Un nouveau projet va ainsi prendre place pour permettre la refonte de tout le site."

©Carre7

Concrètement, un terrain en gazon sera ajouté au terrain déjà existant. Un terrain de football en synthétique sera également créé tout comme une zone d’échauffement synthétique. Un terrain de Cecifoot prendra aussi place dans ce nouveau centre sportif en plein air. Piste de jogging avec éclairage LED, aire de jeux pour enfants, terrains de pétanque, Fitness Park, aire de street Workout, et aire de Tai-Chi complèteront la série des aménagements prévus.

Pour mettre en place tous ces travaux, un montant de 3,8 millions d’euros sera alloué au projet dont 2,6 millions seront financés par les subsides de la Région wallonne. La commune devra donc débourser un peu moins d’1,2 million d’euros soit 60 000 euros par an représentant la charge salariale d’un employé communal.

Cet investissement colossal permettra de réorganiser le site afin d’y intégrer des activités présentant un fort intérêt auprès des citoyens. Il permettra également aux écoles de pratiquer un sport dans des infrastructures de qualité. Les PMR, les ainés et les femmes ne seront pas en reste puisqu’une série d’aménagements leur seront dédiés. Un tel projet permettra de promouvoir les synergies entre les clubs sportifs de la région, encourager la pratique d’un sport et des partenariats avec la Province et l’Adeps pour les différents stages sportifs.

©Carre7

Le ministre Adrien Dolimont s'est également réjoui de la mise en place d'un tel projet en Wallonie. "Le projet rentrait pleinement dans le cadre du plan de la Wallonie. Nous voulions en effet faire un investissement qui permettrait à un site d'être utilisé en permanence tout en imposant des normes énergétiques strictes aussi bien en faveur de l'environnement que pour faire des économies d'énergie", conclut-il.

Ce sont donc 1 497 affiliés des 11 clubs sportifs partenaires et 1 000 élèves qui pourront découvrir un site flambant neuf dans les prochaines années. Avec de telles installations, ces chiffres sont voués à augmenter. Les membres de la ligue handisport francophone seront également accueillis sur le site.