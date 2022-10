Jacqueline Galant sera présente à la manifestation prévue à Quiévrain ce dimanche

Une manifestation symbolique prendra place ce dimanche à Quiévrain pour faire entendre leurs revendications concernant la crise de l’énergie. Bonne nouvelle pour l’organisateur, Windy Del Borrello, Véronique Damée et Jacqueline Galant ont confirmé leur présence lors de l’événement. Il ne compte pas s’arrêter là puisqu’il a également convié le député Eric Thiébaut et le bourgmestre de Dour, Carlo Di Antonio.

"La marche est confirmée. Tous les accords ont été validés par la police locale. Véronique Damée m'a prévenu que Jacqueline Galand sera présente", indique Windy Del Borrello, organisateur. "J'ai donc invité personnellement Eric Thiébaut et Carlo Di Antonio."

Pour rappel, la marche pacifique prend place en l’absence d’aide concrète, un habitant de Quiévrain a décidé de lancer un appel sur les réseaux sociaux pour manifester symboliquement du Centre d’Animation jusqu’à l’administration communale dans l’espoir que d’autres suivront et que leurs revendications seront relayées jusqu’au Fédéral.

L'objectif d'une telle démarche ? Réguler les prix de l'énergie et encourager d'autres citoyens à faire entendre leur voix. "J'ai l'impression que tous les pays régulent les prix de l'énergie sauf la Belgique. En France par exemple, les prix des carburants, du gaz et de l'électricité ont été arrêtés à un montant fixe alors que de notre côté de la frontière, les prix flambent", poursuit Windy Del Borrello. "Je payais 4,50 euros mon sac de pellets alors que maintenant il me revient à 14 euros. Pour le bois, le constat est le même alors qu'aucune aide n'existe à ce niveau-là. Nous pouvons uniquement bénéficier d'une petite aide de 100 euros pour le gaz et l'électricité et de 250 euros pour le mazout, ce qui n'est clairement pas suffisant."