La commune de Hensies va tenter d’obtenir une dérogation pour rénover plus rapidement son centre sportif de Thulin

Les implantations sportives de Hensies étaient mises à l’honneur ce mercredi suite à la visite du ministre Dolimont sur l’entité. Outre le site du futur centre sportif en plein air de Hensies, ce dernier a pu remarquer l’état déplorable du centre sportif de Thulin qui rencontre pourtant un vif succès. Un subside de 625 000 euros a dernièrement était octroyé par la Wallonie pour sa rénovation énergétique mais pourrait bien intervenir dans des délais trop importants. Le ministre a donc assuré qu’il ferait le nécessaire pour obtenir une dérogation pour pouvoir entreprendre les travaux plus rapidement afin de ne pas priver les enfants de leur centre sportif.

"Construit en 2006, le centre sportif de Thulin rencontre un grand succès auprès des clubs de sports et sportifs de l'entité", indique Eric Thiébaut, bourgmestre de Hensies. "Il rencontre cependant de nombreux problèmes d'infiltration d'eau, de chauffage, etc. Même si nous n'avions pas obtenu ces subsides, une rénovation était prévue pour permettre aux enfants d'évoluer dans de meilleures conditions. Nous avions déjà lancé en ce sens une procédure de marché public."

Des procédures étaient en effet déjà lancées mais le subside étant désormais obtenu, les démarches doivent être reprises à zéro. Une augmentation des délais avant le début des travaux qui n’arrange en rien la commune. Le ministre Dolimont a donc assuré qu’il tenterait de faire le nécessaire pour leur obtenir une dérogation.

"J'ignorais le problème avant de me rendre sur place", confie le ministre. "Il est vrai que la nécessité d'agir est grande. Le problème est que le subside provient de fonds européens et non pas wallon directement. Nous servons uniquement de relais. Je vais tout de même me renseigner auprès d'eux pour essayer de faire le nécessaire pour obtenir une dérogation et permettre au centre sportif de Thulin d'être rénové dans les plus brefs délais."

Le sport à Hensies fait office de grand tissage social. La commune ne souhaite donc en aucun cas la fermeture du centre sportif de Thulin. "Suite au passé historique de l'entité, nous possédons de nombreuses communautés qui se retrouvent autour du sport. Lorsqu'elles portent le maillot du club, elles se sentent pleinement hensitoises. Nous avons donc souvent investi dans le sport pour garder cet esprit d'intégration des différentes communautés. Une fermeture du centre sportif de Thulin serait donc catastrophique. Les membres de ce dernier pourraient, en plus, aller voir ailleurs et ne plus jamais revenir. Il est donc important d'agir", conclut Eric Thiébaut.