Un petit air d’Ecosse va résonner dans l’église de Thulin ce samedi

Le son atypique des cornemuses résonnera dans l’église de Thulin ce samedi à l’occasion du concert des Red Hackle Pipe Band. Le premier groupe écossais de Belgique viendra en effet présenter un show assez magique et atypique dans un lieu qui l’est tout autant. C’est d’ailleurs la première fois que le groupe s’y produira. L’entrée au concert sera gratuite et pourra accueillir jusqu’à 200 personnes.

"Le groupe a été créé en 1967 près d'Anvers et propose des concerts dans toute la Belgique et à l'étranger", indique Norma Di Léone, échevine à Hensies. "J'ai toujours ma casquette d'échevinat multiculturel, je me suis donc dit que ce concert pouvait être un peu original surtout que j'ai un relai à Hensies. Je connais donc des personnes qui participent dans le groupe en tant qu'officiel. Nous nous sommes dits qu'il pourrait être intéressant d'organiser quelque chose sur Hensies."

Le spectacle ne se limitera pas au concert puisque tout a été pensé autour de ce dernier pour rendre le show encore plus mémorable. "Je pense que cela sera assez magique dans un lieu où la musique va très bien ressortir donnant place à un spectacle assez émouvant. Des danseuses seront également présentes tout au long du concert", poursuit Norma Di Leone.

C'est la première fois que le groupe a l'occasion de se rendre dans l'entité de Hensies. Une première stressante donc pour l'échevine qui espère que le public sera au rendez-vous. "Nous avons un public assez demandeur à Hensies normalement. Quand on lance quelque chose de nouveau il y a néanmoins tout le temps une part de questions qui se posent. L'église peut accueillir jusqu'à 200 personnes, j'espère donc qu'elle sera remplie le plus possible", conclut Norma Di Leone.

Le rendez-vous est donc fixé à ce samedi 15 octobre à 19h au sein de l’église de Thulin.