Le mois rose se poursuit à Dour

Le mois d’octobre rose se poursuit à Dour. Après avoir été élue commune rose, les événements ne cessent de s’enchaîner. Rue commerçante habillée de rose, collecte de cheveux, Race for the Cure et bien d’autres choses ont animé cette première partie du mois d’octobre. La deuxième sera tout autant riche et variée.

La première édition des rendez-vous Think Pink proposera en effet de nombreux stands d’information et d’activités en lien avec la lutte contre le cancer du sein les 22 et 23 octobre prochains. Le principe est simple, l’entrée se fait sur don libre pour profiter de tous les soins. Les dons seront ensuite reversés à Think Pink. L’entrée sera gratuite pour les victorieux et victorieuses. Des stands et foodtrucks reverseront également leurs bénéfices à Think Pink.

Au programme de l’événement, on retrouvera un ateliers pâtisseries sur inscription. Il proposera la décoration de cupcakes et de biscuits le 22 octobre. Le lendemain, un concours du plus beau gâteau amateur avec une touche de rose sera organisé.

Le montant d’inscription à l’atelier s’élèvera à sept euros. Le concours sera lui accessible pour dix euros. Les inscriptions doivent être effectuées avant le 20 octobre prochain.