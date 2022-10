Une délégation de neuf personnes a pu rencontrer les élus politiques de Quiévrain ainsi que les députés Eric Thiébaut et Jacqueline Galant.

Quiévrain : entre 150 et 200 personnes présentes à la manifestation contre les prix de l’énergie

Une manifestation avait lieu ce dimanche dans les rues de Quiévrain pour protester contre les prix de l’énergie. Pour l’occasion, une délégation de neuf personnes a pu rencontrer les membres du conseil communal de Quiévrain ainsi que les députés Jacqueline Galant et Eric Thiébaut. Ils ont ainsi pu discuter de la problématique et de leurs craintes pour le futur. Entre 150 et 200 manifestants ont ensuite défilé de l’Athénée de Quiévrain jusqu’à l’hôtel de Ville pour se faire entendre.

"Mon objectif est de rassembler un maximum de personnes pour que les autorités politiques se rendent compte de nos craintes et de nos difficultés", nous avait indiqué Windy Del Borrello. Après ce succès de foule, les sentiments de l'organisateur étaient assez mitigés. "Je suis content de voir que les citoyens se mobilisent mais d'un autre côté, si une telle mobilisation a lieu, c'est signe que beaucoup trop de personnes sont dans une situation délicate", confie-t-il. "J'aurais préféré que l'on soit quatre et que tous les autres vivent dans de bonnes conditions plutôt qu'être près de 200 à vivre des situations presqu'insoutenables."

Cette situation insoutenable, neuf d'entre eux ont pu l'expliquer aux élus politiques présents pour l'occasion. Ces derniers ont pu écouter les manifestants en manque de solution pour limiter leurs dépenses énergétiques. "Des personnes en grande difficulté étaient présentes avec moi pour rencontrer Eric Thiébaut, Jacqueline Galant ainsi que notre bourgmestre et l'ensemble du conseil communal de Quiévrain", poursuit Windy Del Borrello. "Ils nous ont indiqués les aides disponibles actuellement, qu'ils savent insuffisantes. Ils nous ont également confiés que la solution pour s'en sortir serait que l'Allemagne lève son véto sur les prix de l'énergie pour que le gouvernement puisse geler les prix."

De réelles solutions n'existent donc pas vraiment à l'heure actuelle. La démarche de Windy et des nombreux manifestants présents à Quiévrain ont tout de même fait réagir d'autres citoyens belges, bien décidés à également manifester. "Une personne de Flémalle m'a contacté pour mettre quelque chose en place du côté de Liège. A Tamines également quelque chose est sur les rails. Les citoyens sont de plus en plus confrontés à cette situation de crise ce qui fait tout doucement bouger les choses aux quatre coins du pays", conclut Windy Del Borrello.