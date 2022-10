Une nouvelle catégorie ajoutée lors de la prochaine édition du meilleur potager dourois

Les apprentis mains vertes ont été mises à l’honneur à Dour lors du concours du meilleur potager dourois. L’heure était à la troisième édition cette année. L’année prochaine, la commune marquera le coup en ajoutant une nouvelle catégorie prônant l’embellissement des façades de la commune.

"Nous avons remis les prix du concours du plus beau potager dourois", indique Pierre Carton, échevin à Dour. "C'était la troisième édition de cette sympathique compétition. L'année prochaine nous ajouterons une catégorie supplémentaire pour récompenser la façade la plus joliment fleurie de nos villages. Une initiative du collège communal mise en œuvre grâce à l'asbl ARC."

Les citoyens dourois seront donc invités à décorer leur façade dès l’année prochaine. Bulbes, boutures et autres plantations seront donc à la fête. Les lauréats seront ensuite mis à l’honneur lors de la remise des prix des meilleurs potagers dourois. La quatrième édition s’annonce donc encore plus conviviale et disputée que les précédentes.