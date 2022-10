Zone de Police Boraine : trois commerces mis sous scellés suite à une opération de contrôle

La Police Boraine collabore régulièrement avec les « services sociaux » dans le cadre de contrôles de commerces. Qu'il s'agisse de magasins de nuit, d'épiceries ou encore de restaurants ou de snacks, elle accompagne les représentants de l'ONEM, de l'INAMI ou encore de l'AFSCA . "Nous veillons à leur sécurité mais nous sommes aussi présents aussi pour, au besoin, procéder aux contrôles d'usages. Par exemple, identité, détection d'infractions telles que possession ou consommation de stupéfiants, infractions au RGP…", a communiqué la zone de police Boraine.

Ces opérations visent le respect par les établissements des différentes législations que ce soit en matière de déclaration du personnel, des normes d'hygiène, des heures d'ouverture,... mais également la recherche d'autres infractions pénales. Ce weekend ainsi que le précédent, les policiers de la zone de police Boraine ont collaboré avec les services de l’ONEM.

Il en résulte, le samedi 8 octobre, cinq commerces contrôlés dont deux en ordre. Diverses infractions ont ainsi été constatées par les agents comme des déclarations de travail non-conformes aux prestations réellement effectuées. Un des commerces a été fermé sur le champ au vu du nombre d'infractions relevées.

Le 15 octobre, huit commerces ont été contrôlés dont trois étaient en ordre. La police a cela dit dû mettre des scellés sur deux commerces pour cause de travailleurs non déclarés en plus de la découverte d’un travailleur en situation illégale et en possession de faux papiers.

"Des opérations similaires sont régulièrement programmées sur notre territoire et seront reconduites dans un avenir plus ou moins proche..." conclut le communiqué.