12 bornes de réparation de vélos installées sur l’entité de Honnelles

Les Hauts-Pays regorgent de chemins de balade et de vélos pour profiter des paysages ruraux de la région. Pour accompagner au mieux les cyclistes amateurs et professionnels, la commune de Honnelles vient d’installer 12 bornes de réparations de vélo à travers son entité. Ces stations sont situées sur les places des villages ainsi que sur le Ravel et au complexe sportif, lieux stratégiques pour ces sportifs. En plus de réparer les vélos, elles pourront également servir pour les poussettes, trottinettes, chaises roulantes, etc.

"La commune de Honnelles est depuis toujours une terre propice aux activités cyclistes. Preuve en est, cette année nous avons accueilli deux importantes manifestations de VTT à Roisin et Montignies ainsi que deux courses organisées à Angreau", indique la commune de Honnelles. "De nombreux cyclistes arpentent également au quotidien nos routes et chemins, qu'ils soient seuls ou en groupe. Très souvent, lorsqu'une panne ou une crevaison arrive loin de chez soi, il est difficile de trouver des solutions."

Ces nouvelles stations de réparation offriront donc une solution facile et rapide pour réparer crevaison et autres petits dégâts à son vélo. Toutes les bornes seront équipées d’une barre supérieure sur laquelle il est possible de déposer son vélo pour ne pas le déposer au sol. Un ensemble d’outils sera également disponible tout commune une pompe avec raccordement.

Pour trouver facilement ces bornes, il est possible de se rendre sur le réseau Vhello où elles sont indiquées. Elles sont situées sur la place de Roisin, Angreau, Fayt-le-Franc et Autreppe ainsi que sur les places London Scottish à Angre et Masson à Montignies-sur-Roc. Il y en a également une disponible face au roseau vert à Marchipont, sur le Ravel à Onnezies, au complexe sportif La Roquette ainsi qu’au centre culturel de Meaurain, face à l’église d’Athis et à la rue du Chevauchoir à Autreppe.