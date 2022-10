Envahie par les puces de parquet, Ophélie est obligée de quitter son logement à Quiévrain : "le propriétaire ne fait rien" (Vidéo)

Les locataires d’un bâtiment situé à la rue de la Frontière à Quiévrain vivent l’enfer depuis plusieurs années. Après avoir fait face à de la mérule et de nombreux problèmes d’humidité, ils sont désormais confrontés à des puces de parquet qui ne cessent d’envahir leur appartement. Malgré plusieurs tentatives, leur propriétaire répond toujours aux abonnés absents, laissant ses locataires dans une impasse. Dangereuses pour la santé des habitants, les puces de parquet contraignent ces derniers à quitter les lieux sans vraiment savoir où aller. Une situation intenable pour eux, qu’ils ont décidé de partager à travers un témoignage.

"Depuis plusieurs jours, je suis envahie par des puces de parquet", confie Ophélie Charles, locataire. "J'ai contacté à de nombreuses reprises le propriétaire qui ne me répond jamais. Je me suis donc penchée vers la commune qui laisse un délai de 15 jours au propriétaire pour répondre au recommandé envoyé et 15 jours supplémentaires pour avoir une réponse de la Région wallonne. Le problème est qu'il m'est impossible de vivre dans mon appartement à l'heure actuelle. Je risque la maladie de Lyme si je me fais mordre par l'une des puces. J'ai donc un besoin urgent de relogement. Je ne peux pas me permettre d'attendre le délai de 30 jours, nécessaire pour les différentes démarches."

Pour les aider, un commissaire de police est venu faire un rapport sur la situation qu'il a transmis à la commune de Quiévrain. En attendant d'autres nouvelles, Ophélie tente de se débrouiller pour ne pas devoir vivre dans son appartement. "Je dors parfois chez un ami ou chez ma maman. J'ai également dû donner mon chien à ma maman par peur qu'il se fasse mordre par une puce. Je tente de me débrouiller pour l'instant mais pour combien de temps ? Il me faut urgemment trouver une solution", poursuit Ophélie.

Cette locataire n'est pas la seule à se plaindre des conditions de vie au sein de l'immeuble. D'autres auraient d'ailleurs intenté des actions en justice contre le propriétaire. "Des travaux devaient être réalisés dans mon appartement, devenu insalubre", témoigne Fabian. "Au lieu de réaliser les travaux, le propriétaire a loué l'appartement à quelqu'un d'autre. J'ai été mis dehors de bon matin par quatre personnes venues me faire sortir. On est également venu me retirer la porte d'entrée. Des gros problèmes d'humidité surviennent également dans l'immeuble. Quand le voisin du dessus prend sa douche, l'eau coule dans le couloir et dans les appartements. La situation est invivable."

Une situation qu’a également subi David qui a décidé de rendre son appartement il y a deux ans. Depuis lors, il a intenté des actions en justice contre le propriétaire qui restent pour le moment en stand-by. David n’a toujours pas reçu sa caution qu’il attend depuis de nombreuses années maintenant. Sa maman fait également partie de l’immeuble. Il craint donc pour sa santé avec l’apparition récente des puces de parquet.

Pendant ce temps-là, le propriétaire, un homme d'affaire, est recherché par la police locale. "Il se vante de ses affaires de bateaux mouches qu'il fait à Paris. Il ne se préoccupe donc pas de nous. Il s'occupe uniquement de ses Lamborghini", concluent les locataires.

Après avoir appris le témoignage de ses locataires, le propriétaire leur a indiqués vouloir prendre le problème en main. Reste à voir si ce ne sont que de belles paroles ou une volonté sincère d’agir… Le temps nous le dira.