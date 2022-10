Accueil Régions Mons Borinage Installation d'un feu tricolore au carrefour de la Cambuse à Quévy: une question de jours ou de semaines ! Les lieux, particulièrement accidentogènes, seront ainsi sécurisés. E. Brl. ©D.R.

Ce n’est – normalement – plus qu’une question de jours ou de semaines avant qu’un feu tricolore ne soit installé au carrefour dit de la Cambuse, sur la RN548 à Quévy. Sécuriser les lieux est une priorité des autorités communales, et pour cause....