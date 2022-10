20 000 personnes vaccinées au centre de vaccination de Boussu

Ouvert le 9 septembre dernier au 87 de la rue Neuve, le centre de vaccination de Boussu a "plutôt bien performé", selon l'administration communale. Ce sont en effet près de 20 000 personnes qui en ont franchi les portes. Il s'agit principalement de personnes de plus de 50 ans, dont la majorité venait pour recevoir une quatrième injection. La campagne de vaccination automnale semble donc porter ses fruits.

"Les premières semaines après l'ouverture du centre ont été fortement chargée, avec une fréquentation importante et la barre des 1000 personnes vaccinées franchie le 24 septembre", rappelle l'administration, souligne la bonne collaboration avec ses services et l'Agence pour une vie de qualité (AviQ), tant du point de vue logistique que de la coordination et de la communication. "Les objectifs sont largement atteints. Le centre de vaccination de Boussu est l'un de ceux qui a le mieux performé lors de cette nouvelle campagne de vaccination."

Le centre de vaccination est actuellement ouvert tous les jours, entre 9 heures et 17 heures, avec ou sans rendez-vous. Il restera accessible jusqu'au 5 novembre prochain. "La vaccination s'adresse, en priorité, aux personnes ayant reçu une convocation et à celles qui voudraient spontanément une troisième ou quatrième dose, comme recommandé par les experts afin d'éviter une flambée des contaminations."Elle reste cependant accessible à tous, y compris aux jeunes.

"Les cas augmentent ces dernières semaines. Au mieux la couverture vaccinale sera, au mieux l'épidémie sera gérée", assure-t-on encore du côté de l'administration. On rappellera que le centre de Boussu est le seul à être ouvert dans la région de Mons-Borinage. Les citoyens qui le souhaiteraient peuvent également se rendre à La Louvière ou à Soignies.