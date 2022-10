Dour : la conseillère communale, Ariane Strappazzon, démise de ses fonctions

Petit coup de tonnerre à Dour où Ariane Strappazzon va être démise de ses fonctions de conseillère communale ce jeudi. Ancienne échevine, elle n’aurait pas remis la déclaration de ses mandats entrainant son éviction du conseil communal mais également son inéligibilité pour une période de six ans. Un manquement qu’elle nie en bloc. Elle prépare donc un recours avec son avocat contre cette décision du gouvernement wallon. En attendant, sa remplaçante, Isabelle Delhaye, devrait prêter serment ce jeudi soir lors du conseil communal.

Les changements au sein des conseils communaux ne sont pas rares. Différentes motivations peuvent expliquer le retrait d’un élu politique. Il est cependant rare de voir une conseillère se voir démettre de ses fonctions par le gouvernement wallon pour une absence de déclaration de ses mandats. La principale intéressée, Ariane Strappazzon, ne s’attendait pas à cette situation, affirmant qu’elle n’a pas reçu les différents recommandés et courriers du gouvernement.

"Je fais des recherches pour voir ce qu'il s'est passé. Pour moi, tout a été rentré comme prévu. Je n'ai d'ailleurs pas reçu les courriers du gouvernement wallon", confie-t-elle. "J'ai déménagé une première fois en 2020 avant d'à nouveau déménager. Il est donc possible que les courriers se soient perdus. Je prépare un dossier de recours avec mon avocat. Je suis persuadée d'avoir été en règle. Si la sanction venait à être confirmée, je prendrai bien la chose. C'est le jeu de la politique, c'est un univers assez spécial."

Du côté de la commune, les choses se sont passées très vite. Après avoir appris la nouvelle vendredi dernier, elle a été obligée de réagir immédiatement à la décision de la Wallonie. "La décision a été prise par le gouvernement wallon après qu'Ariane n'ait pas soumis ses déclarations de mandats", confirme Carlo Di Antonio, bourgmestre de Dour. "Les personnes concernées par le problème reçoivent des rappels. Quand rien ne bouge, le gouvernement valide la liste des élus déchus qui ne sont alors plus éligibles pour une période de six ans. Nous avons appris vendredi qu'Ariane en faisait partie et avons donc dû réagir immédiatement."

La réaction aura donc lieu ce jeudi soir lors du conseil communal de Dour. Alors qu'Ariane Strappazzon nous a indiqué ne pas s'y rendre, Isabelle Delhaye devrait bel et bien être là pour prêter serment. "Isabelle est une fille très investie dans la commune et notamment au niveau de Dour Sport. Ce changement n'impactera donc pas grandement le conseil communal. Il est juste dommage pour Ariane de finir comme cela mais nous ne pouvons pas faire grand-chose pour changer cette décision", conclut Carlo Di Antonio.

Le rendez-vous est donc donné ce jeudi à 18h30, en ouverture du conseil communal, pour voir Isabelle Delhaye remplacer Ariane Strappazzon. Son choix est effectué en fonction du nombre de votes lors des précédentes élections. Les suivantes arrivant à grand pas, il sera impossible pour cette dernière de se représenter compte tenu de son inéligibilité de six ans.