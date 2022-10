Les communes de Dour et Honnelles ont une nouvelle fois participé au marathon de la propreté

La propreté est au cœur des préoccupations des communes de Dour et Honnelles cette semaine à l’occasion du marathon de la propreté. Pour cette deuxième édition, les deux entités ont à nouveau décidé de mettre de multiples actions en place pour lutter contre les dépôts sauvages et clandestins. En cette fin de deuxième édition, l’heure est au bilan.

Du 17 au 21 octobre, de nombreuses actions ont en effet été mises en place pour cette deuxième édition du marathon de la propreté, organisé par BeWapp. Du côté de Dour, cinq initiatives ont vu le jour. L’entité a ainsi vu apparaître des cendriers de sondages et des cendriers de poche ont été distribués pour éviter le dépôt de mégots sur la voie publique. Des distributeurs de sachets pour déjections canines ont également été placés. Un travail a également été réalisé au niveau des poubelles publiques, rendues plus visibles. Des panneaux de sensibilisation à la propreté ont également vu le jour. Enfin, lorsque toutes les actions ne suffisent toujours pas, l’heure est alors à la répression. Les dépôts sauvages ont donc minutieusement été fouillés pour en retrouver les responsables.

Du côté de Honnelles, les habitants étaient également invités à participer à ces quelques jours d’action. Il leur était ainsi possible d’organiser un nettoyage de leur quartier, de réduire leur achat de déchets en privilégiant le vrac et le compostage. Chacun était également invité à sensibiliser ses proches afin de toucher le plus grand nombre de personnes à travers cette initiative.

Bien que cette semaine ait été dédiée à la propreté, inutile de rappeler que les initiatives peuvent être menées tout au long de l’année pour éviter les incivilités. Les communes n’hésitent d’ailleurs pas à placer des caméras sur leur entité pour mieux retrouver les auteurs d’incivilité.