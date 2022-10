Le MACS fête ses vingt ans avec une exposition anniversaire

Le Musée des Arts contemporains de la Fédération Wallonie-Bruxelles (MACS) fête ses 20 ans en inaugurant la nouvelle saison 2022-2023 avec une exposition anniversaire, "Les Fabriques du coeur et leur usage". Ce week-end marquera le début des festivités de la double décennie en proposant, parallèlement à l'exposition, un programme spécial nourri de conférences, performances, podcasts et de visites des réserves du musée.

Le commissariat de l'exposition, qui sera accessible du 23 octobre jusqu'au 19 mars 2023, est assuré par Laurent Busine, directeur honoraire et fondateur du MACS. À travers un parcours imaginé comme une suite de contes, le public pourra se plonger dans les 20 ans d'activités du MACS. L'exposition trace un trait d'union entre la collection d'art contemporain du musée et un patrimoine plus ancien issu des arts, des sciences et du quotidien.



Parmi les artistes exposés figurent des œuvres notamment de Laure Prouvost, Balthasar Burkhard, Luc Tuymans, Pierre Bismuth, ainsi qu'un ensemble d'œuvres exceptionnelles de James Ensor, Giorgio Morandi, Giuseppe Penone, Louise Bourgeois prêtées pour l'occasion.

Le Musée des Arts Contemporains de la Fédération Wallonie-Bruxelles est installé depuis 2002 sur l'ancien site du charbonnage du Grand-Hornu datant du 19e siècle et classé au Patrimoine mondial de l'Unesco.

Le MACS est reconnu comme l'un des exemples les plus réussis en Europe de reconversion de friche industrielle en lieu culturel, où l'histoire et le patrimoine se conjuguent avec la création contemporaine.