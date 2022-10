Grosse opération de contrôles des commerces dans le Borinage: policiers belges et français ont collaboré

C’est une collaboration belgo-française fructueuse qui a été conclue ce week-end par la zone de police boraine. Dans la nuit de samedi à dimanche, entre 20 heures et 4 heures du matin, une opération de contrôles des commerces a été menée sur le territoire des communes de la région. Ne trentaine de policiers ont été mobilisés. Dans leurs tâches, ils étaient appuyés par deux policiers et deux gendarmes français, et par un maitre-chien stup de la police fédérale.

Des représentants de l’Onem et du SPF Santé se sont également associés à l’opération. In fine, deux arrestations pour ivresse sur la voie publique ont été ordonnées. 2 PV pour non-respect de la législation en matière de consommation de tabac dans un établissement, 21 PV pour des clients qui consomment du tabac au sein de l’établissement et non dans un fumoir, 2 PV pour manquements quant à l’étiquetage du tabac et un PV pour vente de tabac à un mineur ont été rédigés.

Deux infractions relatives à la sécurité privée et deux infractions en matière de contrat à temps partiel ont par ailleurs été relevées. Enfin, un bar de la région a été placé sous scellés à la suite de la découverte de quatre employés ne disposant pas de contrat de travail. "Au total, ce ne sont pas moins de 109 personnes qui ont été contrôlées au cours de la soirée", explique la zone de police boraine.

"La présence de nos collègues français nous a permis le contrôle des citoyens français, ce qui nous a une fois de plus prouvé la valeur ajoutée des collaborations transfrontalière. Ce que nous ne manquerons pas de réitérer."