Marathon de la propreté dans le Borinage: une centaine de PV rédigés

Entre le 17 et le 21 octobre, les policiers de quartier et du service environnement de la zone de police boraine ont multiplié les actions destinées à lutter contre les incivilités en tous genres. Jets de mégots, dépôts sauvages et déjections canines sont quelques-unes des problématiques qui étaient plus spécifiquement dans le viseur des services et des communes participantes.

Sur les communes de Colfontaine et de Frameries, une centaine de PV ont été rédigés par les agents constatateurs communaux. Plus de 300 personnes ont été sensibilisées via la distribution de cendriers de poche, de poubelles de voiture ou encore de sacs pour les déjections canines. Au niveau la police, on enregistre neuf prises de contacts pour sensibilisation au respect des heures de sortie des poubelles ou demande d’évacuation d’encombrants dans le jardin. 11 avertissements et deux sanctions administratives communales complètent le bilan.

"Les infractions constatées étaient variées : cela allait de l'utilisation de sacs-poubelles non conformes à l'accumulation de pneus à l'arrière d'une habitation en passant par la présence de véhicules non immatriculés sur la voie publique ou la présence de dépôts de sauvages, composés tantôt de gravats, tantôt de meubles, jouets, sacs,…", explique la zone de police boraine.

Et si le marathon de la propreté est désormais clôturé, le respect du cadre de vie de chacun reste un sujet d'attention. "Tant les agents constateurs que les policiers continueront à traquer les auteurs d'incivilités qui non seulement enlaidissent notre paysage mais créent des situations potentiellement dangereuses pour les piétons (risque de chute, risque de pollution,…)", prévient encore la police. À bon entendeur, donc.