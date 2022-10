Quinze ans de prison requis pour une tentative d'assassinat à Saint-Ghislain

Le ministère public a requis devant le tribunal correctionnel de Mons une peine de quinze ans de prison contre un homme prévenu d'une tentative d'assassinat. Les faits, qui ont été filmés, ont eu lieu le 8 mai 2022 devant la gare de Saint-Ghislain. Sur les images, le prévenu apparaît, discutant avec une femme à l'arrêt de bus. Elle semble pleurer et lui montre des cicatrices au visage. Elle appelle alors son compagnon, un homme avec lequel le prévenu s'était battu quinze jours plus tôt. Le prévenu a déclaré qu'il était animé d'un esprit de vengeance à l'égard de cet homme, qui avait pris le dessus lors de la rixe.

Quelques minutes plus tard, cet individu est arrivé à la gare et une bagarre a éclaté avec le prévenu. Alors que la victime prend la fuite, elle est frappée dans le dos et dans le bas de l'abdomen par le prévenu, armé d'un couteau. Selon des témoins, les coups ont été portés avec une certaine force. Pour le ministère public, l'intention d'homicide est établie en raison de la nature de l'arme, du nombre de coups et de leur violence ainsi que des zones visées. Elle n'est pas contestée par l'avocat du prévenu.

Celui-ci réfute par contre la circonstance aggravante de préméditation. Le ministère public estime, à la suite de la déposition d'un témoin, que l'auteur savait que la victime allait arriver. "Il voulait l'emmener derrière la gare, pour le tuer à l'abri des caméras. Il a agi avec lâcheté", a déclaré le substitut du procureur. "Si mon client avait planifié les choses, il aurait sorti son arme tout de suite, au lieu de se battre à mains nues", a répondu l'avocat de la défense.

Le prévenu a de lourds antécédents judiciaires, il a déjà été condamné quinze fois en correctionnelle, majoritairement pour des faits de violence. Le jugement sera prononcé le 14 novembre.