Angoisses et frissons annoncés pour la cinquième édition du Festival des Arts de l’Étrange à Frameries

Âmes sensibles s’abstenir. Ce vendredi entre 18 heures et 22 heures, sorcières et autres monstres envahiront le parc communal de Frameries dans le cadre de la cinquième édition du Festival des Arts de l’Étrange. De quoi ravir petits et grands… Et provoquer quelques angoisses aux plus sensibles, tant l’organisation entend mettre les bouchées doubles pour faire frissonner les participants.

"L'événement est organisé sous l'impulsion du plan de cohésion social et est, chaque année, très attendu et vraiment apprécié par les citoyens", explique Romy Cordivani, chargée de communication pour la commune de Frameries. "C'est un rendez-vous qui trouve généralement sa place dans l'agenda, les gens savent qu'ils viendront fêter Halloween à Frameries. De notre côté, on tente d'innover, tout en gardant les activités qui plaisent."

C'est ainsi que cette année encore, un cube de l'horreur sera installé sur le site. "C'était une nouveauté de l'an dernier et les files d'attente étaient vraiment longues, ça a rencontré un énorme succès. On a décidé de le maintenir via une collaboration avec l'artiste graffeur Color Addict. Il sera cependant différent. Il s'agira de 72 mètres carrés d'horreur, où figurants et robots effraieront les visiteurs qui devront tenter d'en sortir."

Un charriot de torture sillonnera par ailleurs le parc communal… Au grand désarroi de certains visiteurs, qui seront ni plus ni moins kidnappés par d'horribles monstres ! "On plonge vraiment les visiteurs dans l'ambiance, avec notamment des décors de circonstances. Pour le reste du programme, on reste sur une formule qui fonctionne : de la jonglerie, des spectacles de magie, des danseuses d'outre-tombe, des échassiers monstrueux,..."

L’entée est totalement gratuite. La totalité de l’événement sera organisé dans le parc communal, à la différence des éditions précédentes où le show final était proposé sur la place.