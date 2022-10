Colfontaine: en difficulté, la Petite Maison du Peuple pourrait mettre fin à l'aide alimentaire

C’est un sursis, mais un sursis bienvenu. Grâce à un subside de 7500 euros obtenu auprès de la Fondation roi Baudouin, la Petite Maison du Peuple de Colfontaine pourra maintenir la distribution de colis alimentaire. L’avenir de cette composante de l’association n’est pas assuré pour autant. Les finances, déjà au plus bas, sont plombées par l’augmentation du prix de l’énergie et divers frais annexes.

Le président de l'association, Jean-François Hubert, se donne dès lors quelques mois pour prendre une décision. "Grâce à la Fondation roi Baudouin, on profite d'une petite bouffée d'oxygène. Les activités d'aide alimentaire pourront encore être assurées en début d'année 2023 mais un bilan financier de la situation sera dressé en décembre afin de voir si l'on peut continuer ou non." Depuis sa création en 2015, l'asbl n'a pu compter que sur des aides très ponctuelles.

"On fonctionne sur fonds propres et grâce à la générosité de quelques-uns. On n’a aucun subside, zéro euro. J’ai injecté une bonne partie de mes économies dans mon association mais je ne peux tout simplement pas continuer comme cela. L’aide alimentaire nous coûte énormément et la situation est telle que les bénéficiaires ne parviennent même plus à payer leur colis, dont le prix est fixé à six euros."

Conclusion, le trou se creuse. "On tourne aux alentours des 1000 euros de perte chaque mois. J'ai un loyer de 1000 euros, des frais de carburant pour environ 500 euros mensuels, des assurances à payer, des congélateurs et des frigos qui tournent à plein régime,… La facture énergétique explose et on ne parvient plus à s'y retrouver." Le mois dernier, 2750 euros ont été dépensés alors que l'association n'en a touché que 1000.

"Je n'en dors plus, c'est un rêve qui se brise. J'ai fondé l'association pour aider socialement les gens. Mais je suis contraint d'envisager de mettre fin au volet alimentaire de nos actions. Si on en arrive là, ce sont près de 265 familles, et donc 650 personnes qui seront redirigées vers les CPAS de la région."Ces chiffres pourraient être d'autant plus grands que c'est en début d'année que les factures de régularisation tomberont. Les consommateurs n'ayant pas eu les moyens d'augmenter leur acompte se retrouveront encore un peu plus en difficulté.

"C'est un véritable drame qui est en train de se jouer et personne ne réagit", déplore encore Jean-François Hubert. Les CPAS ne parviendront en effet pas à faire face alors que de nombreux nouveaux profils viennent frapper à leur porte. Mi-septembre, le CPAS de Colfontaine annonçait par exemple avoir déjà épuisé deux tiers des aides à sa disposition… Et la période hivernale débute à peine.