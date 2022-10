Fête d'Halloween dans le Borinage : quelques conseils de la police pour que la fête ne vire pas au cauchemar

Fantômes, squelettes et autres sorcières seront de sorties ces prochains jours ! Particulièrement appréciée des enfants, la fête d’Halloween les poussera à sillonner les rues de leurs quartiers afin de jeter un sort ou, espérons-le, récupérer quelques friandises et douceurs. La pratique est courante mais pour qu’elle puisse se dérouler en toute sécurité, quelques consignes devront être respectées. En effet, entre l’enthousiasme des petits monstres et l’obscurité, un accident pourrait trop rapidement survenir.

La zone de police boraine en est consciente et a de ce fait diffuser une série de conseils afin que la fête ne se transforme pas véritablement en cauchemar. Aux enfants déguisés, elle rappelle l'importance de la visibilité. "Il faut s'assurer d'être visible en portant des vêtements aux couleurs claires, avec bandes réfléchissantes", souligne-t-elle. "On peut aussi utiliser une lampe de poche afin de mieux voir et d'être vue."

Elle préconise également de porter des vêtements courts ou tout du moins à la bonne taille afin d'éviter de trébucher. "Mieux vaut se maquiller que porter un masque afin de bien voir et bien entendre." En matière de sécurité routière à proprement dit, la zone de police invite les enfants à ne parcourir qu'un seul côté de la rue à la fois, d'éviter de courir et de traverser inutilement. De même, les traversées de rue devront se faire aux intersections, en respectant la signalisation routière.

Enfin, et parce que l’on n’est jamais trop prudents, la police invite les enfants à rester avec et dans le cortège, à sonner aux portes en groupe ou en compagnie d’un adulte, à toujours attendre à l’extérieur des maisons et à ne pas s’approcher d’un véhicule et à refuser d’y monter sans la permission des parents. Les friandises reçues devront être examinées avec les parents afin de s’assurer qu’elles peuvent être consommées sans danger.

De leur côté, les automobilistes sont invités à redoubler de prudence, à être attentifs et à ralentir dans les agglomérations. "Ils doivent faire attention en sortant de leur allée de garage. Excités par leur quête de friandises, les enfants ont tendance à courir sur les trottoirs. De même, nous invitons les automobilistes à ralentir dès qu'ils croisent des enfants déguisés. Imprégnés par l'esprit de la fête, ils risquent d'oublier les règles de sécurité et de surgir devant eux avant même qu'ils n'aient pu les apercevoir."

Autant de conseils qui doivent être observés au quotidien mais qu’il est bon de rappeler en cette période de fête.