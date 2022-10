Marquages au sol au chemin du Prince à Jurbise: pas de changement prévu mais des potelets pour sécuriser les emplacements

Les marquages au sol au niveau du Chemin du Prince, à Jurbise, avaient suscité quelques critiques et interrogations dans le chef des usagers. Certains emplacements étaient en effet situés dans un carrefour, mettant ainsi la sécurité des automobilistes en danger… Alors que l'objectif est totalement opposé. Dans les rangs de l'opposition, la problématique avait rapidement été soulevée sur les réseaux sociaux et avait trouvé écho auprès de celles et ceux qui fréquentent les lieux.

La question a dès lors été abordée lors du conseil communal. "L'objectif de réduction de la vitesse est louable mais certains emplacements ont peut-être été mal évalués", ont souligné les conseillers d'Alternative Citoyenne. "Il en va ainsi des zones de stationnement placées à proximité immédiate de la rue des Vachers, après le clos de l'épaisse haie vers Herchies et avant la rue de Ghlin, vers la route d'Ath."

Les conseillers se sont enquis de savoir si une évaluation du dispositif avait été réalisée ou si elle était prévue, si d’autres marquages du genre étaient prévus et s’il était possible de prévoir une information complète à l’attention des riverains quant à la possibilité de se garer ou non en dehors des zones marquées. La majorité, emmenée par Jacqueline Galant, a précisé que quelques aménagements étaient encore prévus.

"Les marquages ont été décidés et votés à l’unanimité au conseil communal. Ils ont été réalisés en parfaite adéquation avec le code de la route, à au moins cinq mètres des carrefours et de manière unilatérale en conservant trois mètres minimum de passage pour la circulation générale. Ils ont été réalisés sous la supervision du SPW, dont un agent est venu tout récemment vérifier que tout était bien posé, selon les règles du code de la route."

Et de poursuivre : "par ailleurs, afin de renforcer ce dispositif, nous avons l'intention de placer des poteaux autour des places de parking, afin de faire ralentir coûte que coûte les automobilistes sur cette route." C'est en effet l'objectif recherché. "Le fait de devoir stopper devant un espace de stationnement et de faire preuve d'attention sont une volonté en termes de sécurité." Trop régulièrement, les riverains ont dénoncé la vitesse excessive des automobilistes.

On notera encore qu’en dehors des zones marquées au sol, le stationnement est toujours possible… Pour autant que les règles du code de la route soient respectées, évidemment.