Jurbise : Clément, 12 ans, est devenu le plus jeune arbitre de volley de Belgique (Vidéo)

Que serait le sport sans les arbitres ? Souvent critiqués mais ô combien importants, ils permettent aux matchs de pouvoir se dérouler pour le mieux. Un Jurbisien a particulièrement été mis à l’honneur ce samedi et pour cause, il est devenu, à 12 ans, le plus jeune arbitre de volley de Belgique. La vocation de Clément est née lorsqu'il allait voir jouer sa sœur. Pour fêter ce titre honorifique, mais on ne peut plus encourageant pour peut-être faire naître d’autres vocations chez les jeunes, le jeune homme était accompagné de la bourgmestre de Jurbise, Jacqueline Galant, ainsi que de la ministre des Sports, Valérie Glatigny.

"Ma passion est d'abord née en regardant ma sœur jouer au volley. J'ai ensuite rencontré plusieurs personnes qui m'ont encouragé à devenir arbitre. J'ai alors reçu une liste de gestes à apprendre et à utiliser en match. Une fois appris, j'ai commencé à arbitrer plusieurs matchs, toujours en compagnies d'autres arbitres. Ils m'ont rapidement dit que j'étais bon et de fil en aiguille, après avoir réussi les tests, je suis devenu le plus jeune arbitre de volley de Belgique", raconte Clément, 12 ans, plus jeune arbitre de volley de Belgique.

©F.D.

"Je suis évidemment fier de détenir ce titre honorifique. J'espère que cela permettra à d'autres jeunes de se lancer et de suivre ma voie", poursuit Clément.

La ministre des Sports, Valérie Glatigny, ne pouvait pas rêver mieux comme vitrine pour encourager les jeunes à devenir bénévoles et plus particulièrement arbitres. "Je suis épatée par le talent et la réussite de Clément. Je me réjouis vraiment de venir le saluer tant il promeut à lui seul une vocation qui manque cruellement de jeunes", confie la ministre. "Je suis également ravie de voir que notre plan de détection de jeunes talents a permis à Clément de devenir le plus jeune arbitre de volley de Belgique. Sa réussite permet aussi de mettre en lumière notre plan de promotion du volontariat. Depuis la crise sanitaire, les bénévoles se font de plus en plus rares, il est donc important de promouvoir ce travail."

©F.D.

Une réussite qui permet également de mettre en lumière un rôle on ne peut plus important dans le sport mais également, malheureusement, vivement critiqué. "Beaucoup d'incidents surviennent autour de l'arbitrage. La réussite de Clément est l'occasion idéale de passer un message de soutien à tous ces arbitres qui vivent leur passion à fond. J'espère qu'il pourra avoir une carrière nationale voire internationale pour poursuivre sur sa lancée", poursuit la ministre.

Jacqueline Galant, bourgmestre de Jurbise, n'était également pas peu fière de pouvoir compter sur la présence du plus jeune arbitre de Belgique sur son territoire. "Nous sommes honorés d'accueillir le plus jeune arbitre de volley de Belgique sur notre commune", indique-t-elle. "Quand il ne joue pas au tennis, il n'hésite pas à aller voir sa sœur jouer au volleyball d'où est née sa vocation. Sa réussite envoie un message très positif chez les jeunes. Elle sera probablement également porteuse de vocations dans la fonction. Malgré que sa tâche n'est pas toujours évidente, Clément fait toujours preuve de patience et de rigueur pour mener son job avec le plus de sérieux possible. Il peut vraiment être fier de sa brillante réussite."