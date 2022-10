Un nouveau président pour les Équipes Populaires Hainaut Centre

Elle est très peu connue du grand public et pourtant, l’association existe depuis près de 75 ans. Les Équipes Populaires (EP) Hainaut-Centre viennent de prendre à leur tête un nouveau président en la personne de Lionel Pistone. Impliqué en politique via un mandat de conseiller communal, ce dernier est également actif depuis plusieurs années dans le monde associatif. Il ajoute ainsi une corde à son arc et entend poursuivre le travail de ses prédécesseurs.

"Je suis membre de l'association depuis cinq ans, au sein de deux groupes locaux : le groupe philo et société qui mène différentes réflexions, par exemple sur la montée de l'extrémisme, et le groupe de théâtre-action qui mène un gros travail d'écriture pour pouvoir présenter des pièces engagées", explique le Colfontainois. "Je n'avais pas l'ambition de prendre le poste de président. Ce sont les membres qui me l'ont proposé."

Les EP ont pour objectif de créer des CRACS, c'est-à-dire des citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires en rassemblant des citoyens à l'échelon local et en prônant des valeurs d'égalité. "L'association est constitutive du MOC, le mouvement ouvrier chrétien, et est divisée en régionales. La notre compte une centaine de membres, répartis en une quinzaine de groupes locaux. Les thématiques qui y sont abordées sont vraiment très vastes : citoyenneté, vivre ensemble, alimentation, pauvreté, exclusion,…"

Les échanges peuvent déboucher sur l'interpellation des élus et dirigeants, à différents niveaux de pouvoir. "C'est un travail de longue haleine et on n'a pas la prétention de pouvoir faire bouger les lignes très simplement. Au sein de notre régionale, cinq points sont à l'ordre du jour pour les trois prochaines années : les énergies, le logement, l'alimentation, les nouvelles technologies et la santé. On travaillera ces sujets en prévision des prochaines élections sociales et politiques."

Pour Lionel Pistone, ces échanges doivent surtout permettre de nourrir des réflexions personnelles. "Certains membres sont actifs depuis des années, parfois des décennies. Il est extrêmement enrichissant de discuter avec eux, de voir comment leur engagement a évolué. Ils ne se découragent pas et ont toujours l'ambition de militer pour plus de justice sociale, fiscale,…" Dans ses nouvelles missions, Lionel Pistone sera épaulé par Sophie Pieters.